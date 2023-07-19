مونديليز ايجيبت فودز تواصل خطتها لتنمية وبناء قدرات المرأة وتمكين صاحبات الأعمال

أميرة فرج: "نعمل دائما على المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية الشاملة على كافة الاصعدة الاجتماعية والاقتصادية ودعم رائدات الاعمال على التميز كجزء من استراتيجيتنا للشمول والتنوع"

تستمر مونديليز ايجيبت فودز في ندوات وورش عمل برامج تنمية وبناء قدرات المرأة لرفع كفاءات سيدات الأعمال المصريات. وقد جاء ذلك من خلال الاتفاقية الموقعة مع جمعية سيدات أعمال مصر 21 لدعم المرأة وتمكينها. فقد قام وفد من الجمعية لزيارة مصنع مونديليز في العاشر من رمضان للشيكولاتة وقد تم مشاركة خبرات الشركة مع الجمعية في معرفة المزيد عن التقنيات والتكنولوجيا الحديثة والمتطورة المستخدمة في مصانع مونديليز والتي تجعل منشآت إنتاجها على أحدث طراز وتميز.

ويندرج ذلك كجزء من استراتيجية مونديليز للتنوع والشمول التي تتبناها لتحقيق المساواة و دعم المرأه في جميع المجالات ايمانًا منها بدور القطاع الخاص في حتمية المشاركة من اجل التنمية ودعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

جاءت ورشة العمل بحضور مجموعة من قيادات الشركة منهم أميرة فرج؛ رئيس قطاع العلاقات العامة والشئون الحكومية في مونديليز انترناشونال منطقة المشرق العربي، تامر الكاتب مدير مصانع العاشر من رمضان للشيكولاتة والبسكوت بمونديليز انترناشونال، إلى جانب مجموعة من الخبراء وسيدات الأعمال المصريات.

وقد جاءت هذه الورشة في التعلم والتعرف أكثر عن مهارات منهجية (IL6 Sigma) - العمليه الانتاجيه المتكامله - مقياس لمدى الجودة فى المنظمة والوصول الى أعلي درجات الجودة الكمال وقياس مدى الإنحراف عن الأداء الصحيح وجعل العمليات ذات التاثير الأكبر على العميل اقل تغيراً، وتخفيض الأخطاء أو تقليلها وترجمتها الى أرباح مالية ، التحول الرقمي والخسائر ، الجودة والتركيز على المستهلك ، نظرة عميقة على ما يخلق فرق عالية الأداء ، الصحة والسلامة والبيئة والاستدامة بالاضافة الي جولة داخل قاعات الانتاج في المصنع.

وقد تم شرح ومناقشة كافة اجراءات السلامة والصحة والاستدامة الخاصة بممارسات التصنيع الجيدة وبعدها تم عمل جولة في المصنع. والجدير بالذكر نجاح ورشة العمل (الجلسة الثالثة) في المساهمة في توفير الخبرات و تعزيز وزيادة الازدهار في العمل عن طريق تبادل خبرات قيادات الشركة مع اعضاء الجمعية.

وفي هذا السياق صرحت أميرة "نعمل في مونديليز بشكل مستمر على دعم ورفع كفاءة محركات الاستثمار والتعاون المشترك بين القطاع الخاص و القطاع العام للمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 و تحقيق التنمية الشاملة على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية، ودعم النساء المصريات على التميز في سوق العمل كجزء من ثقافتنا للشمول والتنوع وتوفير حلول مبتكرة لتذليل الصعوبات والوقوف امام التحديات التي تواجه المرأة والعمل على تحقيق المساواة ومشاركة الخبرات في كافة خطوط و أقسام مجال ريادة الأعمال".

واضافت "بروتوكول التعاون مع الجمعية يستهدف تبادل خبرات الشركة مع سيدات الاعمال المصريات ومناقشة كافة التحديات التي تواجههم في التسويق و البيع و الجودة و غيرها من المجالات للنهوض بالشركات المتوسطة والصغيرة و دعم أجندة المرأة بشكل عملي أكثر."

وأعربت الدكتورة يمنى الشريدي؛ رئيس جمعية سيدات أعمال مصر 21 عن سعادتها بورشة العمل (الجلسة الثالثة) في مصنع مونديليز ايجيبت فودز وصرحت: "ورشة العمل في مصنع العاشر من رمضان تعتبر خطوة مهمة لتمكين المرأة في معرفة العديد من الممارسات الخاصة بخطوط الانتاج والتحول الرقمي وكافة الحلول لكفاءة الاداء والاجراءات الخاصة بالصحة والسلامة للمنتج" وأشارت "أن المرأة تثبت جدارتها دائمًا في استمرارها في التعلم عن آخر التقنيات الحديثة التى بدورها تعمل على سهولة وسلاسة العمل والازدهار به"

نبذة للمحرر:

تُمَكن شركة مونديليز انترناشونال الأشخاص من تناول الوجبات الخفيفة في أكثر من 150 دولة حول العالم. وذلك مع عائدات صافية تبلغ حوالي 31 مليار دولار خلال عام 2022 الماضي. شركة مونديليز تقود مستقبل الوجبات الخفيفة مع العلامات التجارية العالمية والمحلية الشهيرة مثل أوريو و Ritz و LU و Clif Bar و Tate's Bake Shop والبسكويت والوجبات الخفيفة المخبوزة، بالإضافة إلى كادبوري ديري ميلك وميلكا و شوكولاتة توبليرون.

تعتبر شركة مونديليز انترناشونال عضوًا فخريًا في Standard and Poor’s 500 و Nasdaq 100 و مؤشر ديو جونز للاستدامة (Dow Jones Sustainability Index) . قم بزيارة www.mondelezinternational.com أو تابع الشركة على Twitter على https://www.twitter.com/MDLZ. .