الصين تؤكد استعدادها لتعزيز التواصل الاستراتيجي مع سنغافورة

قال عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يوان جيا جيون، إن بلاده على استعداد لإجراء تبادلات وثيقة وتفاهم متبادل مع حزب العمل الشعبي السنغافوري، وتقديم إسهامات جديدة لتنمية العلاقات الثنائية في ظل الظروف الجديدة.

وأكد خلال لقائه اليوم الأربعاء الأمين العام لحزب العمل الشعبي ورئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ، وفقا لوكالة الأنباء الصينية استعداد الصين لتعزيز التواصل الاستراتيجي مع سنغافورة، وتعميق التعاون العملي عالي الجودة، ومشاركة الفرص الجديدة التي أتاحها التحديث صيني النمط، وحماية الازدهار والاستقرار الإقليميين مع سنغافورة على نحو مشترك.

تعزيز التعاون في المبادرة التجريبية بين الصين وسنغافورة

وأضاف يوان أن بلدية تشونغتشينغ ستعمل مع الجانب السنغافوري على تعزيز التعاون في المبادرة التجريبية بين الصين وسنغافورة بشأن الارتباطية الاستراتيجية في تشونغتشينغ، وتعزيز بناء الممر التجاري البري-البحري الدولي الجديد.

من جانبه، أكد رئيس وزراء سنغافورة، أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات الثنائية وتدعم بقوة بناء الممر التجاري البري-البحري الدولي الجديد، مضيفا أن سنغافورة على استعداد لتعميق التعاون في مجال الارتباطية بين سنغافورة والصين بشكل أكبر، وتعزيز التبادلات والتفاهم المتبادل بين الحزبين الحاكمين لدى البلدين، والدفع من أجل تنمية أكبر للعلاقات الثنائية ولصالح الشعبين وشعوب المنطقة.