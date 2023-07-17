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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الصين تصدر تحذيرًا للمواطنين من إعصار تاليم

إعصار تاليم
إعصار تاليم

 

حذرت السلطات الصينية اليوم الإثنين من إعصار "تاليم" الذي من المتوقع أن يضرب الساحل الجنوبي للبلاد ليلا، كما ألغت عددا من الرحلات الجوية وحثت المواطنين على البقاء داخل المنازل.

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 إعصار تاليم

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" أن إدارة المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين أصدرت تحذيرا من اللون البرتقالي إثر تحول العاصفة الاستوائية إلى إعصار صباح اليوم ليكون الإعصار الأول الذي يضرب البلاد هذا العام، مشيرة إلى أنه سيكون مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح شديدة ويتسبب في أمواج عالية يصل ارتفاعها لستة أمتار.

وقال المركز فى بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"  إنه تم رصد الإعصار فوق بحر الصين الجنوبي على بعد حوالي 375 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة تشانجيانج بمقاطعة قوانجدونج بجنوبي الصين عند الساعة الخامسة صباحا، مضيفا أنه سيتحرك غرباً مع انحراف باتجاه الشمال بسرعة حوالي 20 كيلومتراً في الساعة مع شدة متزايدة ، كما توقع هطول الأمطار بغزارة فى بعض المناطق بينما قد تجتاح رياح قوية مناطق أخرى ومعظم مناطق بحر الصين الجنوبى.

وأوصى المركز بتعليق التجمعات ونقل الذين يعيشون فى منازل معرضة للخطر واتخاذ الاحتياطيات لاحتمال حدوث كوارث جيولوجية ، بالإضافة إلى إعداد ملاجئ لاستخدامها عند الحاجة.

وطالبت السلطات بمحافظة "هاينان" السفن القريبة بالعودة إلى الموانئ كما علقت رحلات العبارات والقطار فائق السرعة بعدد من المدن بدءا من اليوم.

يذكر أنه يوجد في الصين نظام تحذير لمواجهة الأعاصير يتألف من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر المستوى الأشد خطورة، يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.

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