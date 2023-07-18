طائرات مسيرة لإطفاء الحرائق.. الصين غيرت المعادلة الصعبة

أعلنت الصين عن إجراء أول اختبار لطيرات مسيرة لإطفاء الحرائق، إذ تستطيع هذه الطائرات حمل 500 لتر من الماء والمواد الكيميائية لإخماد الحرائق في المناطق الحضرية والغابية.

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تصميم هذه الطائرات تم من قبل شركة “أيروسبيس سي اتش يو ايه في”، وهي نفس الشركة التي تنتج طائرة سي.اتش-6 المسيرة للمراقبة والهجوم، حسبما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)،

وتتمتع هذه الطائرات بمزايا عديدة مثل السرعة والدقة والقدرة على التحليق في ظروف جوية صعبة.

طائرات مسيرة صينية لإطفاء الحرائق

من جانبه قال تشين يونغ مينغ، المدير العام للشركة، إن هذه الطائرات يمكنها أن تصل إلى موقع الحريق في غضون دقائق وتقوم بإلقاء الماء والمواد الكيميائية على النيران من ارتفاع 50 مترًا، مما يحد من خطر انفجار أسطوانات الغاز أو اشتعال المواد القابلة للاحتراق.

وأشار إلى أن هذه الطائرات يمكنها أيضًا أن تعمل بشكل جماعي وتتبادل المعلومات عبر شبكة 5G، مما يزيد من كفاءة عملية الإطفاء.

وقال تشين إن شركته تخطط لإدخال هذه الطائرات إلى الخدمة في نهاية هذا العام، وأنها تستهدف سوقًا دوليًا واسعًا.