الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إيمي سالم عن حبسها بتهمة تبديد شيكات: "والله ما أعرف حاجة"

الفنانة إيمي سالم
الفنانة إيمي سالم

استمعت محكمة مستأنف أكتوبر، المنعقدة بجنوب الجيزة، لدفاع الفنانة إيمي سالم خلال نظر معارضتها على حكم حبسها 3 سنوات في قضية تبديد شيكات بقيمة 12 ألف جنيه.

 

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واستمعت المحكمة لـ "عبدالحفيظ الديب" محامي الفنانة والذي طلب الاستعلام من شهر العقاري بالقناطر عن التوكيل المحرر لمقيمة الدعوى، وطالب بكحت الإيصال المقدم من مقيمة الدعوى، وعنوان السكن الخاص بها لإخطارها عليه وأسماء محرري الإيصال.

 

وأضاف دفاع الفنانة إيمي سالم في حديثه للمحكمة أن الموضوع ليس قيمة الشيك وإنما هو عملية ابتزاز واضحة ضد موكلتى.

 

فيما قالت الفنانة إيمي سالم، لهيئة المحكمة التي تنظر القضية: "والله ما أعرف حاجة عن الشيك أو مقيمة الدعوى".

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود يحيى وعضوية المستشارين أحمد هشام ومحمد سراج وسكرتارية محمود عبدالرحيم وزكريا مبسوط.

 

يذكر أن محكمة جنح أكتوبر، قضت في وقت سابق بحبس الفنانه إيمي سالم، غيابياً بالسجن 3 سنوات، بتهمة تبديد شيكات بقيمة 12 ألف جنيه. 

 

وكانت قد حضرت الفنانة في الصباح الباكر داخل قاعة المحكمة، رفقة شقيقتها، لنظر معارضتها على حبسها.

 

يشار إلى أن الفنانة إيمي سالم بدأت مشوارها الفني كموديل إعلانات، وفي عام 2003 ظهرت بثلاثة مسلسلات، هي: "أمس لا يموت" بطولة الفنانة رغدة، و"حكايات زوج معاصر" بطولة الفنان أشرف عبدالباقي" و"الليل وآخره" بطولة الفنان يحيى الفخراني، وشاركت في أفلام عدة، من بينها "ماتيجي نرقص" و"كامل الأوصاف" و"أحلام عمرنا" وغيره.

 

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