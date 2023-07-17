محكمة كينية تبرئ قس "الطفل المعجزة" في قضية الاتجار بالبشر

برأت محكمة في نيروبي، يوم الاثنين، قسا إنجيليا، أشتبه في سرقة أطفال قدموا على أنهم "أطفال معجزة" ، نتيجة صلواته ، بسبب عدم كفاية الأدلة.

واتهم جيلبرت ديا ، وهو عامل بناء سابق انتقل إلى لندن في تسعينيات القرن العشرين ، بسرقة خمسة أطفال بين عامي 1990 و 1999.

لكن جيلبرت ديا، البالغ من العمر 86 عاما، برأه روبيسون أونديكي، وهو قاض في محكمة نيروبي، وحكم بأن الادعاء لم يقدم أدلة كافية.

وقال محامي القس جون سواكا، إن «التهم ملفقة ولا يمكن تقديمها إلى المحكمة»، مؤكدا للصحافة أن موكله «سعيد جدا».

وتم تسليم جيلبرت ديا، الذي يملك عدة كنائس، بما في ذلك في لندن وليفربول ونوتنغهام، من بريطانيا إلى كينيا في عام 2017 بعد معركة قانونية استمرت ما يقرب من 10 سنوات.

ادعى القس وزوجته ماري أن النساء المصابات بالعقم أو انقطاع الطمث يمكن أن يحملن في غضون أربعة أشهر ، دون إقامة علاقات جنسية ، وذلك بفضل صلواتهم.

ووفقا للادعاء، فقد سرق الأطفال في الواقع، ومعظمهم من جناح الولادة في مستشفى بومواني في نيروبي، وهي ضاحية فقيرة في العاصمة.

كينيا بلد يغلب عليه الطابع المسيحي في شرق أفريقيا، هو موطن لحوالي "4 كنيسة"، وفقا للأرقام الرسمية، بما في ذلك تلك التي يديرها قساوسة نصبوا أنفسهم دون تدريب لاهوتي.

وأثار اكتشاف جثث المصلين المرتبطين بطائفة مارست التجويع من أجل "لقاء يسوع المسيح" في أبريل/نيسان تساؤلات حول الحاجة إلى مزيد من التنظيم للكنائس.

وقد تم العثور على ما يقرب من 400 جثة حتى الآن في غابة شاكاهولا على الساحل الكيني.

ويواجه زعيم الطائفة والقس بول نثينجي ماكنزي، وهو سائق سيارة أجرة سابق يبلغ من العمر 50 عاما، اتهامات بالإرهاب.