لقى عاطل مصرعه، على يد آخر في مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات مالية بينهما، قام على إثرها المتهم بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري "بندقية ألية"، وإصابته بالبطن، وفر هاربا، جرى نقل المصاب للمستشفى، إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

مصرع عامل بطلق ناري على يد آخر بسبب خلافات مالية بشبين القناطر

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغا من أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، باستقبال شخص مقيم بدائرة المركز، مصاب بعيار ناري بالبطن، وتوفى أثناء محاولة إسعافه.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين الأول "محمد ن ع"، 30 سنة، عاطل، مقيم عرب الغديري دائرة المركز، مصاب بعيار ناري بالبطن وتوفي على إثره، وطرف ثان "يوسف ع أ"، 32 سنة، عاطل، ومقيم ذات العنوان، بسبب خلافات مالية بين الطرفين، قام خلالها المتهم بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري "بندقية ألية" وأحدث إصابته.

جرى نقل المجني عليه لأحد المستشفيات بالقاهرة، وتوفي أثناء محاولة إسعافه، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

ضبط عامل الدليفري في واقعة وفاة سيدة وإصابة زوجها وابنها بعد تناولهم وجبة كشري بالقليوبية

في سياق متصل، قررت نيابة شبين القناطر الجزئية بالقليوبية، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة سيدة لقيت مصرعها إثر تناولها وجبة فاسدة من أحد محلات الكشري الكائنة بدائرة المركز، والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفاة.

كما أمرت جهات التحقيق بأخذ عينة من طواجن الكشري التي تناولتها المجني عليها لفحصها لبيان سبب الوفاة، وكذلك تشميع المحل لحين انتهاء التحقيقات، كما أمرت بالتحفظ على صاحب المحل وضبط عامل دليفري الذي وصل المأكولات للمجني عليها.

وفي وقت سابق، لقيت ربة منزل حتفها وأصيب زوجها وابنها إثر تناول وجبة طواجن بمحل كشري بقرية نوى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من مستشفى الشاملة باستقبالها ربة منزل متوفاة وإصابة طفلها وزوجها بسبب تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة طواجن من أحدى محال الكشري بقرية نوى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن المتوفاة تدعى "بدرية. ب"، 35 سنة، مقيمة القشيش دائرة المركز وجرى التحفظ عليها بمشرحة شبين القناطر العام، كما تم نقل طفلها ويدعى خالد لمستشفى الدمرداش وزوجها يدعى “إسماعيل. م”، 50 عامًا لمستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.