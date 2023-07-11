الإيقاع بعصابة بيع الأسلحة عبر "فيس بوك" في القليوبية

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على شخصين بالقاهرة لإدارتهما صفحة عبر موقع "فيس بوك" للترويج لبيع الأسلحة النارية والبيضاء فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم ترويج الأسلحة النارية والبيضاء.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين - مقيمان بمحافظة القليوبية) بإنشاء صفحه على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقومان من خلالها بالترويج لبيع الأسلحة النارية والبيضاء.

إنشاء صفحة بقصد الترويج لبيع الأسلحة المضبوطة

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما على (فرد خرطوش - 10 قطع أسلحة بيضاء "مطواة" - هاتف محمول - دراجة بخارية بدون لوحات معدنية "ملك وقيادة أحدهما").

بمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بإنشائهما للصفحة المشار إليها بقصد الترويج لبيع الأسلحة المضبوطة بحوزتهما على عملائهما نظير مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.