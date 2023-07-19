خطة ترامب لإنهاء الحرب الأوكرانية في فترة قصيرة

يعود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مجددًا، للتفاخر بأنه يستطيع إنهاء الحرب الأوكرانية خلال فترة زمنية قصيرة.

ترامب الذي صرح قبل أشهر بأنه باستطاعته إنهاء الحرب التي بدأت في فبراير 2022، في غضون 24 ساعة فقط، قدم أخيرا تفسيرا لسبب اعتقاده أن الأمر سيكون بهذه البساطة بالنسبة له.

إنهاء الحرب

في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، طُلب من ترامب خطته المحددة لإنهاء الحرب.

وفي إجابته، أكد أن الأمر سيتلخص في علاقاته الراسخة مع الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين.

وقال: أعرف زيلينسكي جيدا، وأعرف بوتين جيدا -بل أفضل - وكانت لدي علاقة جيدة جدا مع كليهما.

وأشار إلى أنه سيقول لزيلينسكي: "لا أكثر، يجب أن تعقد صفقة"، أما بوتين فسيخبره: "إذا لم تعقد صفقة، فسنمنحهم (الأوكرانيين) الكثير. سنقدم أكثر مما حصلوا عليه.

وأشاد ترامب بالرئيس الأوكراني واصفا إياه بأنه "مشرّف للغاية". لأنه "عندما سألوه عن المكالمة الهاتفية المثالية التي أجريتها (معه) قال إنه لا يعرف حتى ما الذي يتحدثون عنه".

وكان ترامب يشير للمكالمة الهاتفية التي جرت في 25 يوليو 2019 بينه وبين زيلينسكي، والتي عرض فيها الرئيس الأمريكي السابق اتفاقية "مقايضة" للضغط على نظيره الأوكراني (وقتها) لدفع "مزاعم" حول منافسه الديمقراطي لعام 2020، جو بايدن، مقابل الحصول على مساعدة أمريكية ، وفقا لشكوى المبلغين عن المخالفات والتي تناولتها حينها وسائل إعلام أمريكية.

ولطالما أصرّ ترامب على أنه سيكون أفضل شخص للمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ففي مقابلة في مايو، قال “لو كنت رئيسا فسوف أنهي تلك الحرب في يوم واحد، وسوف يستغرق الأمر 24 ساعة”.