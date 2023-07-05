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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ترامب يُهاجم بايدن بقوة في ذكرى استقلال أمريكا

ترامب وبايدن
ترامب وبايدن

 شن الرئيس الأمريكي السابق، "دونالد ترامب"، هجومًا كلاميًا حادًا على الرئيس الحالي، جو بايدن، في ذكرى استقلال الولايات المتحدة.

 ووفقًا لما ذكرته "وسائل إعلام أمريكية"، مساء اليوم الأربعاء، هاجم ترامب على منصة "تروث" (الحقيقة) بايدن والأشخاص الذين صوتوا له في الانتخابات الأمريكية عام 2020.

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 ونشر صورة كتبت عليها عبارة "81 مليونًا صوتوا"، في إشارة لعدد المُصوتين لبايدن في الانتخابات الرئاسية الماضية.

 وعلّق عليها ترامب: "لم أر قبعة أو قميصًا أو علمًا مُؤيدًا لبايدن في حياتي".

 ويُكرر حديث ترامب خطابًا إعلاميًا يتبناه أنصاره ومُفاده أن تجمعات بايدن الجماهيرية كانت محدودة، قبيل الانتخابات، وهو ما يُشكك عمليًا في فوز بايدن، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

  التجمعات الجماهيرية التقليدية:

 ويرد بايدن بأن حملته تجنبت التجمعات الجماهيرية التقليدية، لكي تظهر أنها تأخذ إجراءات الوقاية من جائحة كورونا على محمل الجد.

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 ولم يفوّت ترامب الحديث عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المُقبلة المُقررة في عام 2024.

 وقال إن تلك الانتخابات "ستكون آخر فُرصتنا الكبيرة والأخيرة".

 من ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في مقابلة مع وكالة رويترز، إن هدفه الرئيسي في أوكرانيا هو وقف قتل الناس هناك.

 وأضاف ترامب: "أريد أن يتوقف موت الناس بسبب هذه الحرب السخيفة".

 ويعتقد الرئيس الأمريكي السابق، أن العقبة الرئيسية على هذا المسار هي الافتقار إلى وسيط ومفاوض كفء، قادر على المساهمة في إبرام السلام.

 وأشار ترامب إلى أنه لو كان يشغل منصب رئيس الولايات المتحدة، لكان "كُل شيء مطروحًا للتفاوض".

 ولم يستبعد الرئيس السابق أن تضطر أوكرانيا لتقديم تنازلات، وتتخلى عن بعض المناطق والأراضي، في الوقت نفسه، أشار إلى أن الهدف الرئيسي بالنسبة له هو وقف الأعمال القتالية.

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