الشباب والرياضة تطلق تدريبات "طوَّر وغيَّر" من أجل التوظيف بالمنوفية وأسيوط

أكدت منال جمال وكيل وزارة الشباب والرياضة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن تدريبات "طوَّر وغيًّر" بالتعاون مع مؤسسة كير مصر وشركة مايكروسوفت، تساعد على صقل الشباب بمهارات سوق العمل الوظيفية والتكنولوجية والتشبيك مع الوظائف من خلال منصة توظيف مصر.

في السياق ذاته، نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب تدريبات "طوَّر وغيَّر" (التدريب من أجل التوظيف)، خلال الفترة من (17- 18) يوليو، على هامش ملتقيات التوظيف يومي (22، 23) يوليو المقبل، بمحافظتي المنوفية وأسيوط، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

وجهت رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب الدعوة للشباب من أبناء هذه المحافظات لحضور ملتقى التوظيف بالصالة المغطاة بسيتي كلوب بكلا المحافظتين، والاستفادة من الفرص المتاحة لمزيد من المعلومات عن الملتقيات من خلال الرابط الآتي:

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