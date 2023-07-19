نجوم الزمالك لـ إمام عاشور: جماهير الأبيض بالدنيا كلها

أعلن النادي الأهلي أمس الثلاثاء تعاقده بشكل رسمي مع إمام عاشور لاعب وسط المنتخب الوطني، وميتلاند الدنماركي، بعقد يمتد لمدة 5 سنوات.



و كان نادي ميتلاند الدنماركي قد أعلن قبلها انتقال لاعبه إمام عاشور إلى الأهلي بصفة رسمية على سبيل البيع النهائي.



غضب نجوم الزمالك:



آثار الإعلان غضب بعض نجوم الزمالك الحاليين والسابقين على رأسهم محمود عبدالرزاق شيكابالا نجم القلعة البيضاء، وأحمد عيد عبدالملك نجم الأبيض الأسبق.



كتب شيكابالا بعد إعلان الأهلي ضم إمام عاشور:" جمهورك اللي باقي" ووضع معها صورة لجماهير الزمالك.



بينما نشر حسن قداح نجم الزمالك لليد صورة للجماهير وكتب عليها: جمهور عظيم.



فيما علق حسن هيكل نجم الكرة الطائرة بنادي الزمالك واضعا صورة جماهير الأبيض :" بالدنيا كلها".



بينما كتب أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك الأسبق، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": " من حبنا حبناه وصار متاعنا متاعه ومن هجرنا كرهناه وياخد مننا علي دماغه".

