الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نجوم الزمالك لـ إمام عاشور: جماهير الأبيض بالدنيا كلها

إمام عاشور
إمام عاشور

أعلن النادي الأهلي أمس الثلاثاء تعاقده بشكل رسمي مع إمام عاشور لاعب وسط المنتخب الوطني، وميتلاند الدنماركي، بعقد يمتد لمدة 5 سنوات.

و كان نادي ميتلاند الدنماركي قد أعلن قبلها انتقال لاعبه إمام عاشور إلى الأهلي بصفة رسمية على سبيل البيع النهائي. 
 

غضب نجوم الزمالك:


آثار الإعلان غضب بعض نجوم الزمالك الحاليين والسابقين على رأسهم محمود عبدالرزاق شيكابالا نجم القلعة البيضاء، وأحمد عيد عبدالملك نجم الأبيض الأسبق.

كتب شيكابالا بعد إعلان الأهلي ضم إمام عاشور:" جمهورك اللي باقي" ووضع معها صورة لجماهير الزمالك.

بينما نشر حسن قداح نجم الزمالك لليد صورة للجماهير وكتب عليها: جمهور عظيم.

فيما علق حسن هيكل نجم الكرة الطائرة بنادي الزمالك واضعا صورة جماهير الأبيض :" بالدنيا كلها".

بينما كتب أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك الأسبق، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": " من حبنا حبناه وصار متاعنا متاعه ومن هجرنا كرهناه وياخد مننا علي دماغه". 
 

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