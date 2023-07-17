مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى (شاهد)

اقتحم عشرات المستوطنين،صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال، وفقًا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

ووثق مقطع فيديو عرضته قنوات فلسطينية، لحظة اقتحام عدد من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى.

وأكد شهود عيان أن مستوطنين اقتحموا "الأقصى" على شكل مجموعات متتالية، وتجولوا في الباحات الشرقية، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، تسعة فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

أصيب اليوم الإثنين، شاب فلسطيني بجروح خطيرة، وجرى اعتقال خمسة آخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم "الفوار" جنوب محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن الشاب أصيب بالرصاص الحي في البطن خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفوار، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت المصادر إصابته بالخطيرة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، وتم معالجتهم ميدانيا.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي "عقبة جبر" و"عين السلطان" بمدينة (أريحا) شرق الضفة، واندلعت اشتباكات مع سكان المخيمين قبل أن تعتقل قوات الاحتلال شابين من منزليهما بالمخيمين، موضحة أن شابا أصيب بالرصاص خلال المواجهات التي اندلعت في مخيم "عقبة جبر".

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم "قلنديا" الواقع شمال القدس المحتلة خارج الجدار، واعتقلت الأسير المحرر إبراهيم ضراغمة الشوعاني بعد مداهمة منزله، موضحة أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال وسكان المخيم خلال عملية الاعتقال ومداهمة عدد من المنازل الأخرى.

وفي جنين، شمالا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة فلسطينيين بينهم أسير محرر من قريتي "الجلمة" و"جلبون".

وفي رام الله بوسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة "بيرزيت" بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون "الأقصى" وآخرون يحرقون سيارات بالقدس

وفي سياق آخر، أحرق مستوطنون 4 سيارات وخطوا شعارات عنصرية في قرية أبو غوش، غرب مدينة القدس المحتلة، وهذه المرة الثانية خلال الأشهر الأخيرة، التي يتم فيها تنفيذ اعتداء إرهابي من هذا النوع في قرية أبو غوش.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على الحرم القدسي الشريف وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.