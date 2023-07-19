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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حالة الطقس| استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الاثنين المقبل

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية حالة الطقس، موضحة استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الانحاء ح يوم الاثنين المقبل، ليسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر رطب، شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

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شبورة مائية 

وأضافت الهيئة، أن هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى السادسة صباحًا على الطرق الزراعية السريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26.

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24.

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25.

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27.

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 29.

أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30.

أكتوبر العظمى 38 الصغرى 27

بنهــــا العظمى 38 الصغرى 27

دمنهور العظمى 36 الصغرى 25

كفر الشيخ العظمى 37 الصغرى 27

المنصورة العظمى 38 الصغرى 27

الزقازيق العظمى 39 الصغرى 26

طنطا العظمى 38 الصغرى 27

دمياط العظمى 35 الصغرى 27

بورسعيد العظمى 36 الصغرى 24

الإسماعيلية العظمى 40 الصغرى 25

السويس العظمى 39 الصغرى 26

العريش العظمى36 الصغرى 24

رفح العظمى35 الصغرى 24

طابا العظمى 38 الصغرى 27

شرم الشيخ العظمى 42 الصغرى 30

مطروح العظمى 32 الصغرى 25

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