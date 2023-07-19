الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة (فيديو)

كشفت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتورة إيمان شاكر، عن موعد انتهاء الموجة الحارة التي تضرب البلاد خلال الفترة الحالية.

وقالت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن حالة الجو صعبة على الجميع، موجة الحرارة موجودة منذ أسبوع، وهذا بسبب منخفض الهند الموسمي.

وأوضحت أن الموجة سوف تنكسر بداية من يوم الخميس وحتى يوم السبت المقبل، وسوف تعود درجات الحرارة للارتفاع مرة أخرى.

وأشارت إلى أن تأثير موجة الحر بمصر أقل من التي تؤثر على الدول المجاورة، موضحة: «هناك دول وصلت درجة الحرارة بها لـ 50 درجة«.

وتابعت :«ارتفاع درجات الحرارة، مع ارتفاع نسبة الرطوبة يجعل الجميع يشعر أن درجة الحرارة أعلى من الدرجات المعلن عنها».