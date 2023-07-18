الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة كابلات كهرباء السويس

كشفت وزارة الداخلية مُلابسات رصد تعليق مدعوم بصور ومقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام ( أحد الأشخاص "متخصص بسرقة كابلات كهرباء بالسويس" ) بمحاولة سرقة كابلات كهرباء من داخل أحد العقارات بالسويس.. مشيراً إلى سابقة إلقاء القبض على المتهم أكثر من مرة وعدم إتخاذ إجراءات قانونية ضده.

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بالفحص تبين أن المتهم (مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس "له معلومات جنائية" ) وسبق وأن تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده فى عدد 4 قضايا "سرقة كابلات كهربائية" ، وصدر ضده حكمين بالحبس 6 شهور فى قضيتين منهم وتم تنفيذهما ، وما زالت القضيتين الآخريين قيد التحقيق.

مُعاقبة مُتهم بالسرقة في سوهاج

وعلى جانب آخر، أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، حُكماً بمُعاقبة المتهم "ف.ع.ف"عامل بالسجن المشدد 5 سنوات ووضعه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات لاتهامه بسرقة المجنى عليه ""أ..ا.م" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا، عندما تلقى رئيس مباحث المركز بلاغا من المجنى عليه، بأنه أثناء سيره فى الطريق العام بدائرة المركز قام المتهم بإيقافه وتهديده بسلاح أبيض كان بحوزته، واستولى منه على نقوده وهاتفه المحمول تحت تهديد السلاح وفر هاربا، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة أقوال المبلغ وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "م.ت ا" عامل بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين، كما عاقبته بالحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه بتهمة إحراز سلاح أبيض بدائرة مركز جزيرة شندويل.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جزيرة شندويل عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين على نطاق واسع وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وجوهر الميتامفيتامين وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المواد المخدرة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.