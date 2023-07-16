كشف مُلابسات سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك"متضمناً قيام شخصين بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى بالقاهرة، وضبط مرتكبى الواقعة.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله علىموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى بمنطقة المرج بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما مركبة "تروسيكل" بدون لوحات معدنية.. وبحوزتهما (غطاء بالوعة)..بمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

العثور على جثمان مجهول في ترعة السلام ببورسعيد

وفي سياقٍ مُتصل، شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، العثور على جثمان مجهول الهوية طافية على ترعة السلام.

استقبلت مشرحة مستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، جثة مجهولة الهوية بادعاء العثور عليها غارقة بترعة السلام.

حُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.

لقى شاب مصرعه متأثرا بإصابته إثر انقلاب دراجة نارية يستقلها بالطريق الإقليمى “ديرب نجم - الزقازيق”، نطاق مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ديرب نجم.

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطارًا بورود بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الإقليمى "ديرب نجم- الزقازيق"انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات انقلاب دراجة نارية قيادة "السعيد ع" 18 سنة مقيم ديرب نجم ولقى مصرعه متأثرا بإصابته.

تم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ديرب نجم المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط كافة أنواع المخالفات مهما تعددت أشكالها وصورها.

ويشن رجال الداخلية حملات يومية مُكبرة تستهدف ضبط المُجرمين والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والبلطجية والخارجين عن القانون، وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.