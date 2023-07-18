 صحيفة أجنبية: الأوروبيون يزدادون فقرا

يواجه الأوروبيين واقعًا اقتصاديًا جديدًا، واقعًا لم يشهدوه منذ عقود، حيث أصبحوا أكثر فقراً، بحسب ما ذكرتوفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

ولفتت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن القارة الأوروبية، التي طالما كان يتحاسد عليها الغرباء بسبب فن الحياة الخاص بها، بدأت قوتهم الشرائية تتلاشى.

وأعطت الصحيفة أمثلة كثيرة منها أن الفرنسيين يأكلون كميات أقل من الفطائر ويقللون من شرب النبيذ الأحمر، والفنلنديين يستخدمون حمامات البخار في الأيام العاصفة فقط عندما تكون الطاقة أقل تكلفة، وفي جميع أنحاء ألمانيا، انخفض استهلاك اللحوم والحليب إلى أدنى مستوى له منذ 3 عقود وانخفض سوق الأغذية العضوية التي كانت مزدهرة ذات يوم.

وعقد وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي أدولفو أورسو اجتماع أزمة في مايو بشأن أسعار المكرونة، العنصر الأساسي المفضل في البلاد، بعد أن قفزت أسعارها بأكثر من ضعف معدل التضخم الوطني.

الإنفاق الاستهلاكي

فمع تراجع الإنفاق الاستهلاكي، انزلقت أوروبا إلى الركود في بداية العام، ما عزز الشعور بالتراجع الاقتصادي والسياسي والعسكري النسبي الذي بدأ في بداية القرن الحادي والعشرين.

ثم جاءت الضربة الثانية لوباء كوفيد-19 وكذا الحرب الروسية الطويلة في أوكرانيا، فمع تقلب سلاسل التوريد العالمية ودفع أسعار الطاقة والغذاء للارتفاع الصاروخي، أدت الأزمات إلى تفاقم الأمراض التي كانت تتزايد منذ عقود.

ولم تؤدِ استجابات الحكومات إلا إلى تفاقم المشكلة، حيث وجهت الإعانات للحفاظ على الوظائف، في المقام الأول إلى أرباب العمل، تاركة المستهلكين دون دعم نقدي عندما جاءت صدمة الأسعار.

وعلى النقيض من ذلك، استفاد الأمريكيون من الطاقة الرخيصة والمساعدات الحكومية الموجهة في المقام الأول إلى المواطنين للحفاظ على إنفاقهم.

ومع تباطؤ التجارة العالمية، أصبح اعتماد أوروبا الكبير على الصادرات، التي تمثل نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو مقابل 10% للولايات المتحدة.

وانخفض الاستهلاك بنحو 1% في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة منذ نهاية عام 2019 بعد تعديل التضخم، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي نادٍ مقره باريس يضم دولًا غنية بالأساس.

وبعد تعديل التضخم والقوة الشرائية، انخفضت الأجور بنحو 3% منذ عام 2019 في ألمانيا، وبنسبة 3.5% في إيطاليا وإسبانيا وبنسبة 6% في اليونان، وارتفعت الأجور الحقيقية في الولايات المتحدة بنحو 6% خلال الفترة نفسها، وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ووصل الألم إلى الطبقات الوسطى، ففي بروكسل، إحدى أغنى مدن أوروبا، وقف المعلمون والممرضات في طابور في إحدى الأمسيات الأخيرة لجمع البقالة بنصف السعر من إحدى الشاحنات.

كريم بوعزة، ممرض يبلغ من العمر 33 عامًا كان يخزن لحومًا وسمكًا بنصف الثمن لزوجته وطفليه، اشتكى من أن التضخم يعني "أنك بحاجة تقريبًا للعمل في وظيفة ثانية لدفع ثمن كل شيء".

شركة "توو جود تو جو" تأسست في الدنمارك في عام 2015 وتبيع بقايا الطعام من تجار التجزئة والمطاعم، لديها 76 مليون مستخدم مسجل في جميع أنحاء أوروبا، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف الرقم في نهاية عام 2020.

وفي ألمانيا تقدم شركة “سيربلس” (وهي شركة تم إنشاؤها في عام 2017) المواد الغذائية -بما في ذلك المنتجات التي تجاوزت تاريخ بيعها- في متجرها على الإنترنت؛ لقد انهار الإنفاق على محلات البقالة الفاخرة.

استهلك الألمان 52 كيلوجرامًا من اللحوم للفرد في عام 2022، أي أقل بنسبة 8% تقريبًا من العام السابق، وهو أدنى مستوى منذ بدء الإحصائيات في عام 1989.

وبينما يعكس بعض ذلك مخاوف المجتمع بشأن الأكل الصحي ورعاية الحيوان، يقول الخبراء إن هذا الاتجاه قد تسارع من خلال أسعار اللحوم التي ارتفعت بنسبة تصل إلى 30% في الأشهر الأخيرة.

ويقوم الألمان أيضًا بمبادلة اللحوم مثل لحوم البقر بأخرى أقل تكلفة مثل الدواجن، وفقًا لمركز المعلومات الفيدرالي للزراعة.

وسجل اقتصاد اليورو نموًا بنحو 6% خلال الـ15 عامًا الماضية، مقارنة بـ82% للولايات المتحدة، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي.

وأدى ذلك إلى جعل متوسط دخل الدولة في الاتحاد الأوروبي أفقر من أي ولاية أمريكية باستثناء أيداهو وميسيسيبي، وفقًا لتقرير صدر هذا الشهر عن المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي، وهو مركز أبحاث مستقل مقره بروكسل.

وقال التقرير إنه إذا استمر الاتجاه الحالي فبحلول عام 2035 ستكون الفجوة بين الناتج الاقتصادي للفرد في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كبيرة مثل تلك الموجودة بين اليابان والإكوادور اليوم.