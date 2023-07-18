طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة والبصل| صحيه وسريعة

سلطة التونة بالمكرونة والبصل من الأكلات الصحية التي تتميز بإحتوائها على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ويمكن إدخالها في نظامك الغذائي إذا كنت تسير على حميه غذائية لخسارة الوزن، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخوات.

سلطة تونة

طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة والبصل

المقادير

-مكرونة : 500 جراماً (صغيرة الحجم)

- الكرفس : 3 عود (مفروم)

- البصل : 2 حبة (مفروم)

- بقدونس : نصف كوب (مفروم)

- الجزر : 1 حبة (مبشور)

- التونا : 350 جراماً (معلبة ومصفاة)

- المايونيز : ثلاث أرباع الكوب

- زبادي : ربع كوب

- خل التفاح : ملعقة كبيرة وربع

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

في كمية وفيرة من الماء المغلي المملح اسلقي المكرونة على نار عالية لحوالي 10 دقائق، ثم صفيها واتركيها جانباً.

في وعاء، ضعي البصل، والكرفس، والبقدونس، والجزر، والتونة وقلبي المكونات حتى تتداخل مع بعضها البعض، ثم أضيفي المكرونة المسلوقة.

في وعاء صغير الحجم ضعي المايونيز والزبادي، والملح، والفلفل الأسود، والخل وحركي المكونات جيداً حتى تمتزج.

اسكبي مزيج المايونيز على المكرونة والتونة وقلّبي جيداً حتى تتجانس وتتداخل جميع المكونات، ثم غطّي الوعاء وأدخليه إلى الثلاجة لتبرد السلطة، ثم قدميها.