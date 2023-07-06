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الخميس 06 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

اصنعي سلطة التفاح بالخضراوات الصحية اللذيذة

سلطة التفاح بالخضراوات
سلطة التفاح بالخضراوات

تعد سلطة التفاح بالخضراوات من أطيب الوصفات التي يمكن صنعها بمكونات لذيذة ومنوعة ما بين فاكهة التفاح مع تشكيلة من الخضراوات، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير طبق السلطة، وتمتعي بفوائده الصحية المذهلة.

سلطة التفاح بالخضراوات

مقادير سلطة التفاح بالخضراوات

- للصوص :
لبن زبادي : نصف كوب
المايونيز : 2 ملعقة كبيرة
عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة (طازج)
ملح : نصف ملعقة صغيرة
فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
- للسلطة :
السبانخ : 4 اكواب (مغسول ومجفف)
الكرفس : 2 عود (مقطع)
البصل الأحمر : نصف كوب (مقطع ناعم)
زبيب : نصف كوب
الجوز : كوب (مفروم خشن)
التفاح : 1 حبة (منزوع البذور ومقطع شرائح رقيقة)
جبن الشيدر : كوب (مبشور)

سلطة التفاح بالخضراوات
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طريقة التحضير

لتحضير الصوص: ضعي الزبادي، والمايونيز، وعصير الليمون، والملح، والفلفل في وعاء، ثم اخفقي الخليط حتى يتجانس ويترك جانباً.
في وعاء التقديم، اخلطي السبانخ، والكرفس، والبصل الأحمر، والزبيب، والجوز، وشرائح التفاح.
وزعي الصوص وقلبيها برفق.
غطيها بالشيدر المبشور قبل تقديمها.

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