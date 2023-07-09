طريقة عمل سلطة الأناناس والمانجو مع الآيس كريم لمواجهة حر الصيف

سلطة الأناناس والمانجو من السلطات المنعشة التي تتناسب مع حر الصيف، كما أنها غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك بشكل يومي، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

سلطة الأناناس والمانجو مع الآيس كريم

طريقة عمل سلطة الأناناس والمانجو

المقادير

- الآيس كريم : 4 حبات (آيس كريم المانجو / كرات)

- العسل : 4 ملعقة صغيرة

- مانجو : 2 حبة (مقطع مكعبات)

- أناناس : 2 حبة (مقطع مكعبات)

طريقة التحضير

ضعي مكعبات المانجو والأناناس في أكواب التقديم وقلبي حتى تتداخل.

أضيفي ملعقة من العسل فوق كل كوب، ثم أضيفي فوقها كرات الآيس كريم وقدمي السلطة باردة.