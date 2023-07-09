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الأحد 09 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل سلطة الأناناس والمانجو مع الآيس كريم لمواجهة حر الصيف

سلطة الأناناس والمانجو
سلطة الأناناس والمانجو مع الآيس كريم

سلطة الأناناس والمانجو من السلطات المنعشة التي تتناسب مع حر الصيف، كما أنها غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك بشكل يومي، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

 

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سلطة الأناناس والمانجو مع الآيس كريم

طريقة عمل سلطة الأناناس والمانجو

المقادير

- الآيس كريم : 4 حبات (آيس كريم المانجو / كرات)

- العسل : 4 ملعقة صغيرة

- مانجو : 2 حبة (مقطع مكعبات)

- أناناس : 2 حبة (مقطع مكعبات)

 

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طريقة التحضير

ضعي مكعبات المانجو والأناناس في أكواب التقديم وقلبي حتى تتداخل.

أضيفي ملعقة من العسل فوق كل كوب، ثم أضيفي فوقها كرات الآيس كريم وقدمي السلطة باردة.

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