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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مصر تمتلك خبرة طويلة في التعدين والتصنيع يمنح الاقتصاد إضافة قوية.. فيديو

وزير البترول طارق
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قال الدكتور علي عبدالنبي، خبير الطاقة، إن التعدين يحتاج إلى الاستثمار، سواء كان المستثمر الخارجي أو المستثمر الداخلي، لافتًا إلى أن مصر لها باع كبير في التعدين منذ مئات السنين، وبخاصة أنها غنية جدًا بكل أنواع المعادن.

وأضاف عبدالنبي، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية نانسي نور، اليوم الثلاثاء: "لدينا رمال سوداء في رشيد، وفي الصحراء الشرقية والصحراء الغربية والمثلث الذهبي بداية من قنا حتى البحر الأحمر جميعهم بهم بالمعادن".

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وتابع، أن التعدين يشمل البترول والغاز والذهب والحديد والنحاس وغيرها من المعادن التي وهبها الله لمصر، مشيرًا إلى أن مصر لديها مخزون كبير من المعادن، كما أن بيئة الاستثمار في مصر أصبحت مشجعة لجذب المستثمرين الأجانب.

وأوضح، أن مصر تختلف عن أي دول في إفريقيا، إذ إن دول أفريقيا تفتقر إلى الإمكانيات الكبيرة في مجال التعليم من حيث الجامعات والخبرات، أما مصر فإنها تمتلك جامعات في جميع الأفرع والمجالات.

وأردف، أن بيئة مصر صالحة للاستثمار، حيث إن لديها طرق ومحاور عديدة تربط محافظات ومناطق الجمهورية ببعضها، لافتًا إلى أن الطرق والكباري والمحاور بيئة خدمية مميزة للمستثمرين.

ولفت خبير الطاقة إلى أن التعدين يوفر مصادر كثيرة للعملة الصعبة للدولة المصرية، ولا بد أن نقوم بتصنيعه حتى يعطي للاقتصاد قيمة مضافة، مؤكدًا أن التصنيع المحلي مهم جدًا، وتوطين صناعات التعدين داخل الدولة المصرية، حتى تكون الدورة مكتملة ويكون لدينا عائد كبير منها.
 

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