حي شرق مدينة نصر يشن حملة مكبرة لمراجعة تراخيص المنشآت والمحال

شن حي شرق مدينة نصر، التابع لمحافظة القاهرة، حملة مكبرة لمراجعة تراخيص المنشآت والمحال التي تدار بنطاق الجهاز، وفقا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة بالتصدي لجميع المخالفات.

غلق وتشميع سوبر ماركت سرجة حجازى

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع سوبر ماركت سرجة حجازى بالحى العاشر لادارتها بدون ترخيص، كما تم اعمال تنفيذ ازاله عدد ٢ غرفه بواب بالردود الخلفيه وردم البياره الكائنة بشارع ابو داود الظاهرى.

كما قاد رئيس حي شرق مدينة نصر فريق عمل إدارة الاشغالات والمتابعة الميدانية في اعمال رفع عربه مشروبات مخالفة من أمام حديقة الطفل وجاري المتابعة المستمرة لرفع ما يستجد من إشغالات بالشارع.

الجدير بالذكر ان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تفقد أعمال هدم بعض المباني أسفل كوبري العاشر بنطاق حي مصر القديمة لإخلاء المنطقة لإنشاء "الكوبري الجديد" حيث تابع أعمال التطوير وتوسعات الكورنيش، وفقا للمخطط الشامل المتكامل الذي يتناسب مع أهمية طريق الكورنيش ووفقا لأعمال التطوير التي تتم بنطاق كورنيش النيل

كما واصلت الأجهزة بحى مصر القديمة برئاسة اللواء أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة، أعمال الحصر لمنطقة " كوم غراب " وذلك ضمن أعمال التطوير حيث أن المنطقه غير مخططة، وغير منظمة وتفتقر للخدمات والمرافق الأساسية، حيث تحرص الدولة علي رفع مستوى معيشة قاطني تلك المناطق من خلال التطوير، اجتماعيًا وبيئيًا واقتصاديًا

تزيل محافظة القاهرة المباني المتعارضة مع إنشاء الكوبري الجديد أسفل كوبري العاشر ومحيطه بمدخل منطقة الفسطاط بمصر القديمة، وذلك لخدمة المواطنين وحل أزمات المرور بالمنطقة.