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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الصحة: 68 شخصا لديهم نفس الأعراض في قنا والاشتباه في حمى الضنك

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة

أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن الوزارة لا تترك أي شيء للشائعات، وأنه اتجه لقنا بعد انتشار أخبار خاصة بانتشار حمى الضنك.

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وأضاف وزير الصحة، أن تلك الفيروسات تنتقل من الناموس للبشر، وتكون تلك الإصابات في المناطق شديدة الحرارة، لافتا إلي أن حمى الضنك، تظهر كل فترة، وأن الطب الوقائي اتجه للقرية المنتشر فيها هذا الأمر، وأن هناك 68 شخص لديهم نفس الأعراض، وتم الحصول على عينات لمعرفة الحقيقة.

كما أشار وزير الصحة، إلي أن حمى الضنك، قد يكون لها أعرض مثل ارتفاع الحرارة، ومشكلات في البطن، والحالات التى تم الكشف عليها تتماشي مع أنها حمى الضنك، وأنه خلال ثلاث أيام سيتم الإفصاح عن نتائج العينات.

وأوضح أن العلاج عبارة عن مسكنات لـ الألم، وراحة في المنزل، وأن حمى الضنك، ليس له علاقة بـ كورونا، موضحًا أن العلاج قد يكون 5 لـ 7 لـ أيام، وأن المصابون سيعودون للحياة الطبيعية.

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