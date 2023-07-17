حمي الضنك.. الأعراض وطرق الوقاية

انتشر مع ارتفاع درجات الحرارة مرضى بإحدى قرى محافظة قنا، وهو ما خرج وأعلن عنه عمدة القرية في وقت سابق، وعرف هذا المرض مؤخرًا بمرض "حمى الضنك"، وأثار هذا الانتشار الكبير والسريع خلال الفترة الأخيرة مخاوف سكان المحافظة بعد زيادة الحالات بالمستشفيات وسط تخوف من انتشار وباء جديد.

حمى الضنك.. الأعراض وطرق الانتقال

حمى الضنك، مرض فيروسي انتشر في العالم، ووصلت إصابات حمى الضنك لـ390 مليون حالة، وتبدأ فترة حضانة المرض من وصول العدوى وتمتد من 4 إلى 10 أيام.

أعراض حمى الضنك:

ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في العظام، وإعياء، وتستمر من 3 إلى 5 أيام، أعراض مشتركة بين كثير من الأمراض الشائعة كالبرد والإنفلونزا، والنزلات المعوية والحمى.

وتنتشر حمى الضنك بالتزامن مع ارتفاع درجات حرارة الجو، وتختفي مع الراحة ومخفضات الحرارة، وشرب السوائل.

كيف تنتقل حمى الضنك إلى الإنسان؟

تنتقل العدوى عن طريق البعوضة المصابة بالفيروس، ومن 4 إلى 10 أيام تظهر أعراض حمى الضنك.

علامات تكشف إصابتك بمرض حمى الضنك:

ارتفاع درجة الحرارة أعلى من 40، آلام في العظام، إعياء شديد من الجسم، غثيان وقيء، صداع شديد وألم خلف العينين، طفح جلدي، فقدان الشهية، ظهور كدمات طفيفة على الجلد، نزيف من الأنف وألم في المفاصل والعضلات.

كيف تحمي نفسك من لدغة البعوضة التي تنقل حمى الضنك؟

استعمال المبيدات الحشرية واستعمال سلك ضيق على النوافذ حتى لا يمر من خلاله البعوض..

ارتدا الملابس طويلة الأكمام، ,استخدام الأجهزة والمستحضرات الكيميائية الطاردة للناموس والبعوض

كيف تعالج نفسك من حمى الضنك

ــ الراحة هي الوسيلة الأهم لتخطي الأزمة المرضية من حمى الضنك

ــ شرب كميات وفيرة من السوائل.

ــ تجنب الخروج في فترات ارتفاع درجات الحرارة.