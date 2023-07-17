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الإثنين 17 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مستشار الرئيس للصحة: حمى الضنك تشبه كورونا (فيديو)

محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إن حمى الضنك موجودة في نحو 100 دولة حول العالم وتنتشر في الشرق الأوسط كله دون استثناء بالإضافة إلى أوروبا، مضيفًا أنها حمى فيروسية تنتقل عن طريق البعوض. 

ونوه إلى أن سبب الإصابات الجماعية لحمى الضنك يعود إلى ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة ووجود مستنقعات للمياه الراكدة وتخزين المياه الملوثة التي يعشقها البعوض ويستخدمها في التكاثر.

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 ولفت إلى أن البعوض ينقل العدوى من شخص مصاب إلى سليم عن طريق اللدغ، لافتًا إلى أنها تشبه فيروس كورونا من حيث شدة وضعف العدوى فشخص يعاني بشدة وآخر إصابته متوسطة وثالث إصابته ضعيفة. 

تشبه كورونا

وأشار إلى أن العائلات هم أكثر الناس إصابة بها نظرا لعيشهم في منزل واحد، موضحًا أن أعراض حمى الضنك يمكن علاجها بالباراسيتامول والتي تتمثل في تكسير في الجسم وحمى شديدة وتصلب في الجهاز العضلي، مشددًا على أن أعراض حمى الضنك تشبه البرد الشديد.

وأفاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، إن عدم توصيف المرض بدقة يدفع الأطباء والمصابين إلى إطلاق عليها اسم الحمى الغامضة.

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