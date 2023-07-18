للبحث عن مفقودين.. إخلاء المنازل المجاورة لعقار الخليفة المنهار

بعد واقعة سقوط منزل، عصر اليوم الثلاثاء، فى منطقة الخليفة بالقاهرة، أخلت الأجهزة الأمنية العقارات المجاورة من السكان تحسبنا لأى طوارئ وتأثيرها بالمنزل المنهار.

انهار عقار مكون من 3 طوابق، منذ قليل فى منطقة الخليفة التابع لمحافظة القاهرة، ما أدى لوقوع 4 مصابين وجار استكمال عمليات رفع الأنقاض والتأكد من وجود ضحايا من عدمه.

وفور تلقى قوات الحماية المدنية البلاغ انتلقت إلى محل العقار، وتمكنت من انتشال أحد الأشخاص من أسفل الأنقاض به إصابات وجار انتشال شخص آخر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والمعنية من الحى والمحافظة،لمكان الواقعة وفرضت كردون أمنى، وتم إخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار من السكان وفصل التيار الكهربائى والغاز تحسبنا لتفاقم الأزمة، واستكمال أعمال رفع الأنقاض والركام بالأوناش والمعدات والأجهزة الحديثة ،وتكثف الحماية المدنية من جهودها للبحث عن ناجين أسفل عقار الخليفة المنهار، بعد سقوطه.

ورد بلاغ لنجدة القاهرة يفيد بسقوط عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة الخليفة، وانتقل رجال الحماية المدنية والأجهزة الأمنية والمعنية وجار البحث عن ناجين واتخاذ اللازم.