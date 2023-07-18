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الثلاثاء 18 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

للبحث عن مفقودين.. إخلاء المنازل المجاورة لعقار الخليفة المنهار

عقار الخليفة المنهار
عقار الخليفة المنهار

بعد واقعة سقوط منزل، عصر اليوم الثلاثاء، فى منطقة الخليفة بالقاهرة، أخلت الأجهزة الأمنية العقارات المجاورة من السكان تحسبنا لأى طوارئ وتأثيرها بالمنزل المنهار.

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انتشال جثث 3 أطفال من أسفل عقار حدائق القبة المنهار

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عقار حدائق القبة المنهار .. البحث لا يزال جاريًا وتواصل الجهود لرفع الركام

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النيابة الإدارية بالإسكندرية تعاين العقار المنهار وتطلب ملفه للتحقيق

انهار عقار مكون من 3 طوابق، منذ قليل فى منطقة الخليفة التابع لمحافظة القاهرة، ما أدى لوقوع 4 مصابين وجار استكمال عمليات رفع الأنقاض والتأكد من وجود ضحايا من عدمه.

وفور تلقى قوات الحماية المدنية البلاغ انتلقت إلى محل العقار، وتمكنت من انتشال أحد الأشخاص من أسفل الأنقاض به إصابات وجار انتشال شخص آخر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والمعنية من الحى والمحافظة،لمكان الواقعة وفرضت كردون أمنى، وتم إخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار من السكان وفصل التيار الكهربائى والغاز تحسبنا لتفاقم الأزمة، واستكمال أعمال رفع الأنقاض والركام بالأوناش والمعدات والأجهزة الحديثة ،وتكثف الحماية المدنية من جهودها للبحث عن ناجين أسفل عقار الخليفة المنهار، بعد سقوطه.

ورد بلاغ لنجدة القاهرة يفيد بسقوط عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة الخليفة، وانتقل رجال الحماية المدنية والأجهزة الأمنية والمعنية وجار البحث عن ناجين واتخاذ اللازم.

الجريدة الورقية