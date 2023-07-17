انتشال جثث 3 أطفال من أسفل عقار حدائق القبة المنهار

ارتفع عدد ضحايا عقار حدائق القبة المنهار لـ12 متوفيا، بعد انتشال جثث 3 أطفال.

وتضررت 3 عقارات مجاورة لعقار حدائق القبة المنهار وقامت أجهزة الأمن باخلاء السكان منها، وانهارت بلكونات أحد العقارات المجاورة بالإضافة لحوائط من عقار آخر.

وقال شهود عيان، إن العقار يقطنه 14 شخصا، وأنهم تفاجاؤا بانهيار العقار فجرًا، وأن أحد ملاك العقار كان يقوم بأعمال توسعة بالطابق الأرضي ما تسبب فى الانهيار.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على مالك الطابق الأرضي بعقار حدائق القبة المنهار، وتم ضبط مالك الطابق الأرضي لقيامه بأعمال هدم فى الحوائط يعتقد أنها أحد اسباب الانهيار.

وكشف مصدر أن عقار حدائق القبة الذي إنهار فجر اليوم الاثنين ، صادر لية قرار إزالة منذ عام ١٩٩٢ أي منذ 31عاما ، ولم يتم تنفيذها منذ ذلك التوقيت .



وشهدت منطقة حدائق القبة بالقاهرة، مأساة إثر انهيار عقار مكون من 5 طوابق ،ما أدى لمصرع 7أشخاص وإصابة آخرين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف وجار رفع الأنقاض والبحث واستخراج الضحايا من أسفل الركام.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا، مفاده انهيار عقار مكون من 5 أدىا (أرضي و4 طوابق)، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة وتم الدفع بالاوناش والأجهزة والمعدات الحديثة لرفع الأنقاض وانتشال الضحايا من وسط الانقاض ،

وقال المصدر أن الواقعة اسفرت حتى الآن عن مصرع 7 أشخاص تم انتشال جثثهم من تحت الأنقاض و8 مصابين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وجار البحث ورفع الأنقاض والتأكد من وجود ضحايا أسفل الأنقاض من عدمه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.