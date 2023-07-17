عقار حدائق القبة المنهار .. البحث لا يزال جاريًا وتواصل الجهود لرفع الركام

تواصل قوات الحماية المدنية، جهودها لرفع ركام وإنقاض العقار الذي انهار صباح اليوم، في منطقة حدائق القبة بالقاهرة، وقال مصدر أمني إن إعداد وحصيلة ضحايا هذه الوقعة ارتفعت إلى 8 أشخاص من بينهم أطفال و9 مصابين، ولا تزال أعمال البحث جارية حتى الآن.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وفرضت ميدان أمني، وتم اخلاء العقارات المجاورة للعقار المنعار وفصل التيار الكهربائي والغاز تحسبنا لتفاقم الازمة ، وجارى استكمال أعمال رفع الأنقاض والركام بالاوناش والمعدات والأجهزة الحديثة.

كانت منطقة حدائق القبة مأساة إثر انهيار عقار مكون من 5 طوابق، ما أدى وقوع ضحايا ومصابين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف وجارى رفع الأنقاض واستخراج الضحايا من أسفل الركام.

وقال مصدر أمني إن غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا، مفاده انهيار عقار مكون من 5 أدىا (أرضي و4 طوابق)، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة وتم الدفع بالاوناش والأجهزة والمعدات الحديثة لرفع الأنقاض وانتشال الضحايا من وسط الانقاض ، وجارى البحث ورفع الأنقاض والتأكد من وجود ضحايا أسفل الأنقاض من عدمه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لانتشال الضحايا من أسفل الأنقاض، وحتى الآن تمكنت من انتشال 8 جثامين أسفل الأنقاض وأصيب آخرين وتم نقلهم لمستشفى الدمرداش لتلقي العلاج اللازم.