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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مانشستر يونايتد يحدد شرط انتقال تيليس للنصر السعودي

اليكس تيليس
اليكس تيليس

حدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي شرطه للموافقة على رحيل اللاعب البرازيلي أليكس تيليس لنادي النصر السعودي، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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تعاقد النصر مع مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا في وسط الملعب، ويرغب في مواصلة الدعم للفريق قبل بداية منافسات الموسم الجديد، ليضع عينه على أليكس تيليس لاعب اليونايتد.

النصر يتفق مع مانشستر على ضم تيليس

كان هناك اتفاق بين ناديي النصر ومانشستر يونايتد الإنجليزي على انتقال تيليس للدوري السعودي، ومن المتوقع اتمام الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة بعد الموافقة المبدئية من جانب النادي الإنجليزي.

من المقرر أن ينتقل تيليس للنصر بمقابل مالي ولن يباع بالمجان لأصفر الرياض كما قيل، وينتهي عقد اللاعب البرازيلي مع اليونايتد في صيف 2024، ويعود للاحمر الإنجليزي من الإعارة لنادي إشبيلية الإسباني.

وشارك تيليس مع نادي إشبيلية في 32 مباراة في الموسم الماضي، وتمكن خلالها من صناعة 3 أهداف فقط، وسبق لصاحب الـ 30 عام أن لعب لأندية جريميو البرازيلي وجالطة سراي التركي وإنتر ميلان الإيطالي.

يحتاج العالمي للدعم في مركز الظهير الأيسر، وحال اتمام صفقة تيليس سيكون رحيل جيسلان كونان أمر مؤكد.

 

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