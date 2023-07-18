ودية سيلتا فيجو تكشف نقاط ضعف النصر قبل البطولة العربية

انتقد جمهور الفريق الاول لكرة بنادي النصر السعودي نقاط الضعف التي ظهرت في الفريق خلال مباراة سيلتا فيغو الإسباني، حيث الاختبار الحقيقي الاول للعالمي قبل الموسم الجديد.

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خسر النصر بخمسة أهداف دون مقابل من سيلتا فيغو بعدما فاز بثنائية نظيفة على الفيركا وبخماسية على فيرانسي، لكن شهدت مواجهة الفريق الإسباني أمس انتقاد شديد من الجمهور لنقاط الضعف التي ظهرت في تشكيل لويس كاسترو مدرب الفريق.

نقاط ضعف النصر في مباراة سيلتا فيغو

كان العامل البدني للاعبي النصر في النصف الاول من اللقاء جيد نوعًا ما لكنه هبط تلقائيًا مع مرور الدقائق خاصة بعد مرور 15 دقيقة من الشوط الثاني، فكان للفريق عدة محاولات في النصف الاول ما بين 2 لرونالدو ومثلهم لتاليسكا وفرصة لبروزوفيتش واخرى لعبدالرحمن غريب.

في الشوط الثاني قل المستوى البدني كثيرًا ومع خروج رونالدو وبروزوفيتش وتحصل عبدالإلة العمري على بطاقة حمراء، أصبح العالمي بعيد كل البعد عن المنافسه، وظهرت المساحات في الجانب الدفاعي للأصفر.

والذي لم يكن يظهر في الموسم الماضي خلال تواجد الفارو جونزاليس بجوار العمري، ومع وجود لويس جوستافو في وسط الملعب.

انهيار دفاعي للنصر بعد دقائق من طرد العمري

حصل عبدالإلة العمري على طرد في الدقيقة 51، وخلال 18 دقيقة استقبلت شباك النصر خمسة أهداف كان اولها في الدقيقة 57 وأخرها في الدقيقة 75 بالهدف الخامس.

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