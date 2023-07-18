عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، المتهم "ا.م.م" بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بتهديد المجنى عليها "ا ح" بنشر صور خاصة لها على موقع التواصل الاجتماعي واتس آب بدائرة مركز جرجا.

10 سنوات عقاب لمتهم هدد فتاة بنشر صورها على "واتس آب" بسوهاج

جاء الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبدالعال.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا عندما تقدمت المجني عليها ببلاغ ضد المتهم مفاده أنه يقوم بتهديدها بنشر صور خاصة لها وإفشاء أمور مخدشة للشرف على موقع التواصل الاجتماعي واتس آب حال عدم دفع مبالغ مالية معينة له، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة أقوال المبلغة وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها السابق.

ضبط شقيقين لتعديهما على صاحب محل ملابس بسبب خلافات الجيرة في الدقهلية:

وفي سياق متصل، ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة شمال محافظة الدقهلية، صاحب مقلة وشقيقه، بعد قيامهما بالتعدي على شخص باستخدام قطعة حديدية وإصابته بجروح تهتكية بالرأس، وذلك لخلافات بينهم بسبب الجيرة في العمل.

وكانت البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطار من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لقسم شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول "محمد الإمام محمد الهادى صقر"، 43 عامًا، صاحب محل ملابس ومقيم بندر المنزلة، مُصابًا بجرح تهتكي بالرأس من الجهة اليسرى وكدمة بالكتف الأيسر "ادعاء تعدي من آخرين"، وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة، وبالفحص وسؤاله اتهم كلًا من "هانی.خ.خ.ا"، 37 عامًا، صاحب مقلة، وشقیقه "یاسر "26 عامًا، عامل بالمقلة، ويقيمان بالعنوان ذاته بالتعدي عليه بالضرب بالأيدي وقطعة حديدية بحوزة الأول وإحداث إصابته لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة في العمل.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا واعترفا بارتكاب الواقعة للسبب ذاته، تحرر عن ذلك المحضر اللازم بقسم شرطة المنزلة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.