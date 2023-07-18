وفاة مسن في حادث تروسيكل بصحراوي سوهاج الغربي

استقبل مستشفى جرجا العام مسن في بداية العقد السابع من العمر يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج جثة هامدة إثر سقوطه من أعلى تروسيكل كان يستقله بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة جرجا إشارة من مستشفى جرجا العام بوصول "عبد الغني . ع . ع . ح" 63 سنة بالمعاش ويقيم دائرة المركز جثة هامدة إدعاء حادث تروسيكل .



وإنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال زوجته "بخيتة . ا . ر" 54 سنة ربة منزل – وتقيم بذات الناحية بأنه أثناء إستقلال زوجها المذكور تروسيكل قيادة "حسن . ش . م" 17 سنة طالب ويقيم دائرة المركز بالطريق الزراعي الغربي دائرة المركز إختل توازنه وسقط أرضاً مما نتج عنه وفاته ونفت الشبهة الجنائية .



وبسؤال قائد التروسيكل بمضمون ما تقدم، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة أدي لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .