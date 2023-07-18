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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

بتكلفة 10 مليون جنيه.. إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالمراغة في سوهاج

إحلال وتجديد خطوط
إحلال وتجديد خطوط المياه

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أعمال الإحلال والتجديد بمدينة المراغة وتوابعها والجارى بها تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية لمحافظة سوهاج لعام2023/2024.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن تلك الأعمال تخدم11 ألف نسمة بتكلفة إجمالية تبلغ 10 مليون جنيه.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أن خطة الإحلال والتجديد لمحافظة سوهاج تستهدف تغيير خطوط المياه القديمة والمتهالكة لخطوط مياه بلاستيكية جديدة وذلك للارتقاء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل فاقد المياه. 

وأشار المهندس رمضان خليل رئيس قطاع المشروعات، إلى أن خطوط المياه التى يتم تغييرها بأقطار وأطوال مختلفة منها قطر ٤ بوصة بطول 6000 متر وقطر 6 بوصة بطول 1800متر وقطر 8 بوصة بطول 4000 متر .

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