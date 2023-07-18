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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الاعتداء على صاحب محل ملابس بالدقهلية بسبب خلافات الجيرة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

ضبطت  وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة شمال محافظة الدقهلية،  صاحب مقلة وشقيقه، بعد قيامهما بالتعدي على شخص باستخدام قطعة حديدية وإصابته بجروح تهتكية بالرأس، وذلك لخلافات بينهم بسبب الجيرة في العمل.

 

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ضبط  شقيقين لتعديهما على صاحب محل ملابس بسبب خلافات الجيرة فى الدقهلية

وكانت البداية بتلقي   مدير أمن الدقهلية ،  اخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لقسم شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول "محمد الإمام محمد الهادى صقر"،  43 عامًا، صاحب محل ملابس ومقيم بندر المنزلة، مُصاباً بجرح تهتكى بالرأس من الجهة اليسرى وكدمة بالكتف الأيسر "ادعاء تعدي من آخرين"، وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة، وبالفحص وسؤاله اتهم كلاً من "هانی.خ.خ.ا"، 37 عامًا، صاحب مقلة، وشقیقه "یاسر "26 عامًا، عامل بالمقلة، ويقيمان بذات العنوان بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى وقطعة حديدية بحوزة الأول وإحداث إصابته لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة في العمل.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمان وبمواجهتهما أقرا واعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، تحرر عن ذلك المحضر اللازم بقسم شرطةً المنزلة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

 

كما أمرت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب داخل شقة سكنية في منطقة بولاق أبو العلا، دون وقوع أى إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وعلى الفور دفع اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق، دون وقوع أى إصابات.

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