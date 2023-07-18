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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جماهير إنتر ميلان تهاجم لوكاكو: "وداعًا أيها الخائن"

لوكاكو
لوكاكو

شنت جماهير إنتر ميلان الإيطالي هجومًا عنيفًا على مهاجم الفريق روميلو لوكاكو، بعد الأنباء التي ترددتا خلال الأونة الأخيرة حول اقتراب الدولي البلجيكي من يوفنتوس.

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وأصدر جماهير إنتر ميلان بيانًا هجوميًا ضد لوكاكو، حيث وصفت اللاعب بإنه خائن، ويبيع نفسه لمن يدفع أكثر مثل المرتزقة الحقيرة.

بيان جماهير إنتر ميلان

أصدرت أولتراس إنتر ميلان بيانًا ضد لوكاكو، حيث جاء فيه: "سيخونك الذين تتفق معهم، ليس لأنهم يحبون القيام بذلك، لكن لأن الخيانة في طباعهم".

وأضاف:"لأنك خنتنا يا روميلو، نحن الذين وقفنا خلفك قوة حتى في أسوأ فتراتك".

وأكمل البيان:"دافعنا عنك يا لوكاكو بينما كانت جماهير النادي الذي تتفاوض معه تسخر منا، والآن، أنت تعوضنا عن ذلك بطعنك لنا في ظهرنا بهذه الطريقة مثل خيانة بروتس (سياسي في العصر الروماني وشارك في قتل يوليوس قيصر).

وتابع:"لوكاكو لقد قبلت شعار إنتر ميلان، كانت تعني لنا أكثر من حياتنا، لكن الآن تبيع نفسك لمن يدفع أعلى سعر مثل المرتزقة الحقيرة".

وأستطرد:"قبل أن تصبح لاعبًا عظيمًا حقًا، عليك أن تكون رجًلا، وأنت لست رجلًا حقيقيًا".

وأختتم:"وداعًا أيها الخائن الحقير".

الجدير بالذكر أن لوكاكو أصبح على أعتاب الانتقال ليوفنتوس الإيطالي، بعد الفترة التي قضاها اللاعب داخل النيراتزوري الإيطالي، مما جعل الجمهور يغضب من تفاوض البلجيكي مع إدارة السيدة العجوز

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