عمر فتحي يوضح نصائح لتحقيق النجاح في مجال التسويق

أكد عمر فنحي، خبير التسويق، أن التسويق الإلكتروني يعد جزءا رئيسيا لنجاح الأعمال التجارية للشركات والأفراد.

وأوضح عمر فتحي، أنه لتحقيق النجاح في مجال تسويق المنتجات أو الخدمات، يجب الإلمام بكافة البرامج والتطبيقات وطرق التسويق الصحيح، الذي يشمل على التكنولوجيا الرقمية، للعديد من الوسائل مثل: المواقع الإلكترونية، والبريد الإلكتروني، وشبكات التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث، والإعلان عبر الإنترنت، وتحليل البيانات.

وأكد خبير التسويق أن التسويق الرقمي يعد الآلية الأكثر فاعلية لترويج المنتجات والخدمات عبر الإنترنت، حيث يتيح التسويق الإلكتروني الوصول إلى جمهور أكبر من خلال مجموعة متنوعة من القنوات الرقمية، ومن خلال استخدام تقنيات التسويق الرقمي المختلفة، يمكن الترويج بشكل جيد للعلامة التجارية وزيادة المبيعات.



واوضح فتحي، بعض الخطوات التي يمكن اتباعها لتعلم أساسيات التسويق الرقمي والنجاح في هذا المجال: من أهمها تعلم أساسيات التسويق الرقمي: والتعرف على المفاهيم الأساسية في التسويق الرقمي، كمحركات البحث والتسويق عبر شبكات التواصل الاجتماعي والإعلانات الرقمية والتسويق بالبريد الإلكتروني.