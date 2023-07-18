حبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس تشكيل عصابي تخصص فى تزوير جوازات السفر وبطاقات الإقامة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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وطلبت النيابة في هذا الصدد تحريات رجال المباحث الجنائية حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد نجحت في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية للنصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" - مقيمين بالجيزة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم تزوير جوازات وتأشيرات السفر وبطاقات الإقامات الأجنبية المنسوبة للعديد من الدول الأجنبية لاستخدامها فى التسفير للخارج للراغبين نظير حصولهم على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. بحوزتهم (كمية من المستندات خالية البيانات ومعدة للتزوير - الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير - سيارة ملاكى ملك أحدهم - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى" - عدد 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين أنها تحتوى على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") بمواجهتهم أقروا بممارسة ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.

حبس عاطل حاول سرقة تاجر ذهب

وفي سياقٍ مُتصل، قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بأنه ألقى سائلاً حاراً على وجه مالك محل مصوغات ذهبية لسرقته بالهرم.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وكان ضباط مباحث الجيزة في وقتٍ سابق قد القوا القبض على المتهم بمحاولة سرقة مالك محل مصوغات ذهبية بمنطقة الهرم، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وذكر أنه ألقى على وجه المجني عليه سائل حار في محاولة لإفقاده الرؤية، وسرقة بعض المصوغات الذهبية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من مالك محل مصوغات ذهبية، أفاد فيه بتعرضه لمحاولة سرقة بالهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وذكر مالك المحل، أنه فوجىء بأحد الأشخاص دخل إلى المحل، ثم تحدث معه بحجة شراء مصوغات ذهبية، وعقب ذلك ألقى على وجهه سائلا حارا، لإفقاده الرؤية، وحاول سرقة بعض محتويات المحل، وفر هاربا.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم وتبين أنه عاطل، وتمكنوا من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق