كشف ملابسات التعدي على مواطن بسلاح أبيض عبر مقطع فيديو

تمكن رجال الأمن من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" متضمنًا قيام 4 أشخاص بالتعدي على آخربسلاح أبيض بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن حدوث مشاجرة بأحد الشوارع بمدينة الزقازيق لـ 4 أشخاص يقومون بالتعدى على شخص آخر بسلاح أبيض لاعتقادهم قيامه بسرقة الدراجة النارية الخاصة بأحدهم.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه ميكانيكى دراجات نارية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثانى الزقازيق، وبسؤاله قرر بأنه بتاريخ 8 الجارى حال استقلاله دراجة نارية خاصة بأحد عملائه بدائرة القسم تصادف سير المتهمين وحدثت مشادة بينهم اعتقادًا منهم أن الدراجة النارية خاصة بأحدهم "سبق سرقتها دون تحرير محضر بالواقعة" وأضاف المجنى عليه بعدم الإبلاغ بالواقعة لعدم معرفته بالمتهمين.

وبتكثيف التحريات أمكن تحديد المتهمين الظاهرين بمقطع الفيديو 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءاتتم إستهدافهم وأمكن ضبطهموبحوزتهم سلاح أبيض، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كشف ملابسات واقعة وفاة إحدى السيدات بالقليوبية

فيما نجح رجال الأمن من كشف ملابسات واقعة وفاة إحدى السيدات بالقليوبية وضبط مرتكب الواقعة.

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من بعض الأهالى بقيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بالتعدى على زوجته "ربة منزل"داخل مسكنهما بدائرة المركز مما أدى لوفاتها.

بالإنتقال والفحص تبين قيام المذكوربالتعدى على زوجته "بعصا خشبية" فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها لخلافات زوجية بينهما، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ،وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بالطريق العام، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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