محافظ الشرقية: تكثيف مكافحة الذباب والحشرات الطائرة بالمراكز

حفاظاً على سلامة المواطنين..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة لا تدخر جهداً في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشيداً بمجهودات العاملين بالقطاع الصحي الذين يواصلون العمل ليلاً ونهاراً من أجل تخفيف آلام المرضى والحفاظ على صحة وسلامه المجتمع.

وكلف محافظ الشرقية، الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بتكثيف برنامج المقاومة للحشرات الطائرة والبعوض بالشوارع والمجاري المائية وذلك حرصاً على سلامة المواطنين من الإصابة بالفيروسات ولمواجهة الأمراض والأوبئة.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات أولا بأول من الصناديق والحاويات المخصصة لذلك بشكل دوري مع اجراء اعمال الغسيل والتنظيف بالمواد المطهرة تجنباً لحدوث تجمعات أي حشرات طائرة تسبب الإزعاج وتؤثر على الصحة العامة للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، إلى قيام فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض ، التابعة للإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بالمديرية بالتعاون مع الفرق التابعة للإدارات الصحية بمراكز ومدن ( فاقوس – القنايات – ههيا – كفر صقر – العاشر من رمضان – مشتول السوق – الزقازيق – القرين – الإبراهيمية - الصالحية – صان الحجر – أولاد صقر – بلبيس – أبو حماد – ديرب نجم – الحسينية – أبو كبير ) بتكثيف برنامج المقاومة وذلك من خلال استخدام مواتير الرش الأرضية لمكافحة يرقات البعوض في أماكن التكاثر بالترع والمصارف والذباب البالغ ويرقات الذباب على تجمعات القمامة ومقالب القمامة العمومية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، قيام فرق المكافحة بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية ومطابق الصرف الصحي بجانب مكافحة القوارض الناقلة للأمراض ومكافحة ذبابة الرمل علي جحور القوارض باستخدام الرشاشات الظهرية بالإضافة إلي أعمال التصنيف الحشري للحفاظ على سلامة المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة من انتشار الملاريا والفلاريا وتجنباً لإنتشار الأمراض المعدية.