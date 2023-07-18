حملات تموينية مكثفة علي أسواق مدن وقري البحيرة

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل الوزارة، حملات تموينية مكثفة علي الأسواق والمخابز ، تحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، وبقيادة مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية، وسمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية، والتي أسفرت عن ضبط 9 طن مخلل بدون بيانات أو علامات داخل مصنعين بدون ترخيص، ومحلين بقالة لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمى كما تم تحرير 10 محاضر لعدم الاعلان عن الاسعار لأنشطة تجارية مختلفة بمركز شبراخيت.

وفي مركز حوش عيسى تم ضبط 3 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات وآخر لإنتاجه خبز ناقص الوزن.

وبمركز أبو المطامير تم ضبط 10مخابز قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وفى مركز كوم حمادة تم ضبط 18 كجم ملبن و 5 كجم جوز هند و4 كجم عجوة داخل مخبز سياحى جميعهم منتهى الصلاحية كما تم تحرير 5 مخاضر عرض للبيع لحوم مكشوفه و 6 محاضر لعدم الإعلان عن الاسعار.

وفى مركز وادى النطرون تم تحرير 4 محاضر لبدالين تموين قاموا بغلق محلاتهم وتوقفوا عن صرف السلع التموينية للمواطنين فى أوقات العمل الرسمية كما تم ضبط 20 علبة ألعاب نارية مجهولة المصدر .

اما فى مركز أبو حمص تم ضبط 10مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و مخبز تصرف فى 8 شكائر دقيق بلدى و 4 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات ومخبزين غير معلنين عن مواعيد التشغيل .

وبمركز دمنهور تم ضبط 3 طن سناكس داخل أحد مصانع الاعلاف يتم خلطها بالعلف كما تم تحرير 3 محاضر عدم الإعلان عن الاسعار و 5 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

يأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة ، لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.