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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ضمك يتعاقد مع خالد بن مشعط.. رسميًا

خالد بن مشعط
خالد بن مشعط

أعلن نادي ضمك  السعودي ، عن تعاقده الرسمي مع خالد بن مشعط لتدعيم صفوف الفريق  خلال فترة الميركاتو الصيفي .

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ونشر ضمك عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بتغريدة  تكشف عن تفاصيل صفقة خالد بن مشعط قائلا:" وقعت إدارة نادي #ضمك برئاسة المهندس خالد بن مشعط ، عقدًا احترافيًا مع لاعب خط الدفاع نور الرشيدي ، ليمثل بموجبه صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

 

في سياق مٌتصل إدارة نادي ضمك ، تعاقدتمع مدرب الحراس الروماني " دان زدينكا " ، لينضم بموجبه الى الطاقم الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة السيد كوزمين كونترا .

وتسعي  إدارة ضمك السعودي  توفير احتياجات مدرب الفريق خلال الموسم الجديد، تمرن الفريق تدريبات  جماعية صباح اليوم الثلاثاء ، إستعدادًا للموسم الجديد.

 

 

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