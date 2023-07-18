موعد انتهاء الموجة الحارة واعتدال درجات الحرارة

تشهد القاهرة ومحافظات الجمهورية ارتفاع شديد وغير مسبوق في درجات الحرارة، نتيجة لتأثر البلاد بمرتفع القبة الحرارية الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة الناتج عن زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

كما ضرب مصر خلال هذه الأيام، المنخفض الهندي الموسمي، وهو عبارة عن كتلة هوائية تؤثر فى مصر خلال فصل الصيف فقط، ويظهر على مصر خلال شهري 7 و8 بشكل واضح على محافظات الجمهوريات كافة.

ويتساءل الكثيرون عن موعد انتهاء الموجة الحارة وعودة درجات الحرارة إلى مستوياتها الطبيعية، وهو ما توضحه "بوابة الوفد" في السطور التالية:

موعد انتهاء الموجة الحارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد موجة حر شديد منذ نهاية الأسبوع الماضي، لافتة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل

وأوضحت غانم في تصريحات لها، أن هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعية بواقع ٢ إلى٣ درجات مئوية، موضحة أن منخفض الهند الموسمي عمل على ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة في الجو التي تزيد الإحساس بالحر الشديد، قائلة: "إن درجة الحرارة المحسوسة بالقاهرة تصل إلى ٤١ درجة مئوية".

وكشفت، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أعلى درجة حرارة ستسجلها جمهورية مصر العربية هي 45 درجة مئوية، وتكون في مدن جنوب الصعيد، مؤكده أن درجات الحرارة في مصر لن تصل لـ 50 و55 مثل باقي الدول، بفضل مرور هذه الكتل الحرارية على البحر المتوسط.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 38 - 27

- العاصمة الإدارية 39 - 26

- أكتوبر 38 - 27

- بنها 38 - 27

- دمنهور 36 - 25

- وادي النطرون 39 - 25

- كفر الشيخ 37 - 27

- المنصورة 38 - 27

- الزقازيق 39 - 26

- شبين الكوم 38 - 27

- طنطا 38 - 27

- دمياط 35 - 27

- بورسعيد 36 - 24

- الإسماعيلية 40 - 43

- السويس 36- 26

- العريش 36 - 24

- رفح 35 - 24

- رأس سدر 40- 27

- نخل 40 - 20

- كاترين 37 - 18

- الطور 36 - 26

- طابا 38 - 27

- شرم الشيخ 42 - 30

- الإسكندرية 33 - 25

- العلمين الجديدة 32 - 24

- مطروح 32 - 25

- السلوم 37 - 23

- سيوة 41 - 23

- رأس غارب 41 - 28

- الغردقة 42 - 29

- سفاجا 41 - 29

- مرسى علم 40 - 28

- شلاتين 40 - 27

- حلايب 37 - 29

- أبو رماد 38 - 28

- رأس حدربة 36 - 29

- الفيوم 40 - 26

- بني سويف 40 - 27

- المنيا 41 - 27

- أسيوط 42 - 28

- سوهاج 42 - 27

- قنا 43 - 28

- الأقصر 43 - 28

- أسوان 44 - 30

- الوادي الجديد 45 - 28

- أبوسمبل 42 - 27