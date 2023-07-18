ارتفاع شديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الثلاثاء

موجة شديدة الحرارة تتعرض لها القاهرة والمحافظات خلال الفترة الحالية، مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة، نظرًا لتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، مما يزيد فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، إضافة إلى امتداد منخفض الهند الموسمي.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، ويصاحبها ارتفاع في معدلات الرطوبة، حيث يسود طقس مشمس معتدل صباحا، وشديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وحار رطب على السواحل الشمالية ، وشديد الحرارة مشمس على سيناء وجنوب الصعيد، وخلال الليل يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل، ومعتدل على باقي أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مشيرة إلى ارتفاع معدلات الرطوبة والتي تتسبب في الشعور بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية.

وعن حركة الملاحة البحرية بالنسبة للبحر المتوسط فإنها تكون معتدلة مع ارتفاع الأمواج فيه يتراوح ما بين 1,5 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.، وبالنسبة البحر الأحمر، فهي معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 إلى 1 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وتنشر "بوابة الوفد" في سياق السطور التالية بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء:

درجات الحرارة اليوم

القاهرة العظمى 38، والصغرى 27

العاصمة الإدارية العظمى 39، والصغرى 26

6 أكتوبر العظمى 38، والصغرى 27

بنهــــا العظمى 38، والصغرى 27

دمنهور العظمى 36، والصغرى 25

وادي النطرون العظمى 39، والصغرى 25

كفر الشيخ العظمى 37، والصغرى 27

المنصورة العظمى 38، والصغرى 27

الزقازيق العظمى 39، والصغرى 26

شبين الكوم العظمى 38، والصغرى 27

طنطا العظمى 38، والصغرى 27

دمياط العظمى 35، والصغرى 27

بورسعيد العظمى 36، والصغرى 24

الإسماعيلية العظمى 40، والصغرى 25

السويس العظمى 39، والصغرى 26

العريش العظمى 36، والصغرى 24

رفح درجة الحرارة 35، والصغرى 24

رأس سدر درجة الحرارة 40، والصغرى 27

نخل العظمى 40، والصغرى 20

كاترين العظمى 37، والصغرى 18

الطور العظمى 36، والصغرى 26

طابا العظمى 38، والصغرى 27

شرم الشيخ العظمى 42، والصغرى 30

الإسكندرية العظمى 33، والصغرى 25

العلمين الجديدة العظمى 32، والصغرى 24

مطروح العظمى 32، والصغرى 25

السلوم العظمى 37، والصغرى 23

سيوة العظمى 41، والصغرى 23

رأس غارب العظمى 41، والصغرى 28

الغردقة العظمى 42، والصغرى 29

سفاجا العظمى 41، والصغرى 29

مرسى علم العظمى 40، والصغرى 28

شلاتين العظمى 40، والصغرى 27

حلايب العظمى 37، والصغرى 29

أبو رماد العظمى 38، والصغرى 28

رأس حدربة العظمى 36، والصغرى 29

الفيوم العظمى 40، والصغرى 26

بني سويف العظمى 40، والصغرى 27

المنيا العظمى 41، والصغرى 27

أسيوط العظمى 42، والصغرى 28

سوهاج العظمى 42، والصغرى 27

قنا العظمى 43، والصغرى 28

الأقصر العظمى 43، والصغرى 28

أسوان العظمى 44، والصغرى 30

الوادي الجديد العظمى 45، والصغرى 28

أبوسمبل العظمى 42، والصغرى 27