ضبط 44 قطعة سلاح نارى خلال حملة أمنية بأسيوط

أسفرت حملة أمنية شنها الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط، من ضبط تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة صدفا، وقسم شرطة أبو تيج، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 44 قطعة سلاح نارى تشمل عبارة عن 16بندقية آلية، و15بندقية خرطوش، و13فرد محلى، ومجموعة من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 41متهم لـ 34منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 11 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 15متهم لـ 12 منهم معلومات جنائية.

وتم تنفيذ 495 حكم قضائى متنوع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع الجرائم السابقة.

بينما تواصل الأجهزة الأمنية، شن حملات مرورية لضبط الخارجين عن القانون، وأسفرت الحملة عن تحرير227 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال24ساعة.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير 227 مخالفة للمحلاتالتى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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