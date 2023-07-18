الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مدرب ميتلاند الدنماركي: إمام عاشور يحتاج معاملة خاصة ولم نكن "كوبري" للأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور

صرح  ألبرت كابياس المدير الفني السابق  لـميتلاند الدنماركي، أن احتراف إمام عاشور لم يكن “كوبري” لانتقاله لصفوف النادي القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي  .

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أكد المدرب ، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "ميتلاند رشح لي اسم نجم الزمالك وكان الاختيار الأول للنادي، والتعاقد معه كان بمجهود جماعي بين كشافين النادي والإدارة وأنا كمدير فني".

أكمل : "حين رحلت عن الفريق كنت أخشى على إمام عاشور فهو شخص لطيف ولاعب متميز وكان يحتاج لعناية خاصة".

أشار : "اهتممت بإمام عاشور على المستوى الشخصي أكثر من الفني لأنها أول تجربة احترافية له خارج وطنه مصر".

وأوضح: "إمام عاشور كان جائعا للنجاح في ميتيلاند وهذا ما أعجبني في شخصيته".

وأتم: "أرى انتقال إمام عاشور للأهلي مفيد، لأنه لم يحظى بدقائق كافية بعد رحيلي، ولم نكن إطلاقا بمثابة كوبري لانتقاله للأهلي كما تردد".

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