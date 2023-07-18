"يوم التشويش".. اعتقال 17 إسرائيليًا خلال احتجاجات ضد الإصلاح القضائي

تظاهر الآلاف من الإسرائيليين، صباح اليوم الثلاثاء، وسط تل أبيب ضد خطة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للإصلاح القضائي، التي تؤكد المعارضة أن هدفها إضعاف جهاز القضاء وتقليص صلاحيات المحكمة العليا.

واجتذبت المسيرات الأسبوعية في جميع أنحاء إسرائيل عشرات الآلاف من المتظاهرين، بهدف منع ما يعتقدون أنه قد يفتح الطريق أمام حكومة أكثر تشددا.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي (مكان)، أن احتجاجات المعارضين لخطة التغييرات في المنظومة القضائية، انطلقت اليوم في عدة أماكن في البلاد، وستشمل محطات القطار في إطار ما يسمى بـ"يوم التشويش".

ودعا قادة المعارضة الإسرائيليين إلى تصعيد الاحتجاجات، بينما يمضي الائتلاف الحكومي قدما في خططه لإلغاء بند "المعقولية"، بهدف منع إبطال قرارات الحكومة والوزراء على أساس معقوليتها.

ويخطط منظمو الاحتجاجات وفق ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلي، لأعمال متنوعة وحازمة تهدف إلى وضع حد للإصلاح القضائي، ومن المتوقع أن تغلق الطرق في جميع أنحاء إسرائيل.

وحاصر المتظاهرين وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، فيما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 17 متظاهرا منذ صباح اليوم، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

وأكدت صحيفة هأرتس العبرية، أن مئات المتظاهرين من الجنود والضباط السابقين يسيرون من ثلاث نقاط نحو مدخل الكرياه في تل أبيب في إطار الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو".

وبدأت التظاهرات في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي في مناطق متفرقة من إسرائيل.

ورصد شهود عيان مئات المتظاهرين بمدينة حيفا التي قطعوا فيها طرقا رئيسية، فيما شاركت أكثر من 200 امرأة في وقفة احتجاجية أمام إحدى المحاكم بالمدينة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المتظاهرين يهدفون إلى شل الحركة في إسرائيل اليوم وقطع شوارع رئيسية، في إطار يوم احتجاج كبير أعلنت عنه المعارضة مسبقا.

وأغلق المتظاهرون الطريق الساحلي في كلا الاتجاهين، وجابوا شوارع تل أبيب حتى وصلوا إلى مبنى البورصة.

وحذرت شركة قطار إسرائيل، المحتجين من مغبة تجاوز الخط الأصفر على الارصفة ودعتهم الى الابتعاد عن السكك الحديدية.

الحكومة اندفعت لتفكيك الديمقراطية

ويقول قادة الاحتجاج في إسرائيل إن التغييرات المزمعة في جهاز القضاء تهدف إلى تمكين نتنياهو من الهروب من المحاكمات التي يواجهها بتهم فساد، وإضعاف دور المحكمة العليا والديمقراطية في إسرائيل.

وقالت حركة "قوة كابلان"، التي شكلتها المعارضة لإدارة الاحتجاجات، إن تظاهرات الثلاثاء ستحاول أيضا تعطيل العمل في خمس محطات مركزية للقطار في إسرائيل.

وفي بيان أصدرته مساء أمس الاثنين، اتهمت الحركة حكومة نتنياهو بأنها "خرجت عن مسارها واندفعت لتفكيك الديمقراطية".

ومن المقرر أن يصوت الكنيست الإسرائيلي الأسبوع المقبل على القراءة الثانية والثالثة لمشروع قانون "الحد من المعقولية" والذي يقلص صلاحيات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في مراقبة الحكومة ورفض قراراتها.

ويوم الثلاثاء الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى لمشروع قانون "الحد من المعقولية"، والذي يحد من مراقبة المحكمة العليا للحكومة وقراراتها.

عصيان في صفوف الجيش

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ندد أمس الإثنين بظاهرة العصيان في صفوف الجيش الإسرائيلي، وقال إنه لا يمكن قبول عصيان مجموعة في الجيش للحكومة المنتخبة.

وتشهد إسرائيل احتجاجات للأسبوع الـ29، ضد ما يسمى قانون "الإصلاح القضائي" المثير للجدل، إذ انضم إلى المعترضين على القانون، مجموعات من عناصر الاحتياط والطيارين والجنود في الجيش الإسرائيلي، ما اعتبره نتنياهو تهديدًا لأمن إسرائيل.

فمنذ يناير الماضي، تعيش إسرائيل واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخها، منذ أن كشفت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة، عن إصلاحات قضائية أحدثت انقساما في الأوساط السياسية وكذلك في الشارع.

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