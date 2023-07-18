تضاعف الاحتجاجات في إسرائيل ضد خطة حكومة نتنياهو لتغيير نظام القضاء

في بداية يوم جديد من الاحتجاجات العامة، انطلقت سلسلة من المظاهرات الحاشدة في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، احتجاجًا على خطة حكومة اليمين الائتلافي برئاسة بنيامين نتنياهو للتعديلات القضائية، والتشريعات التي تؤكد المعارضة أنها تهدف إلى إلغاء صلاحية المحكمة العليا الإسرائيلية ضمن "حجة المعقولية".

وقالت مصادر عربية داخل إسرائيل لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن التظاهرات بدأت في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي في مناطق متفرقة من إسرائيل.

ورصد شهود عيان مئات المتظاهرين بمدينة حيفا التي قطعوا فيها طرقا رئيسية، فيما شاركت أكثر من 200 امرأة في وقفة احتجاجية أمام إحدى المحاكم بالمدينة.

شل الحركة في إسرائيل

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المتظاهرين يهدفون إلى شل الحركة في إسرائيل اليوم وقطع شوارع رئيسية، في إطار يوم احتجاج كبير أعلنت عنه المعارضة مسبقا.

وأفادت صحيفة (يديعوت أحرنوت) بأن المتظاهرين أغلقوا الطريق الساحلي في كلا الاتجاهين، وجابوا شوارع تل أبيب حتى وصلوا إلى مبنى البورصة.

ويقول قادة الاحتجاج في إسرائيل إن التغييرات المزمعة في جهاز القضاء تهدف إلى تمكين نتنياهو من الهروب من المحاكمات التي يواجهها بتهم فساد، وإضعاف دور المحكمة العليا والديمقراطية في إسرائيل.

وقالت حركة "قوة كابلان"، التي شكلتها المعارضة لإدارة الاحتجاجات، إن تظاهرات الثلاثاء ستحاول أيضا تعطيل العمل في خمس محطات مركزية للقطار في إسرائيل.

وفي بيان أصدرته مساء أمس الاثنين، اتهمت الحركة حكومة نتنياهو بأنها "خرجت عن مسارها واندفعت لتفكيك الديمقراطية".

وكانت التظاهرات تجددت مساء السبت الماضي للأسبوع الـ 28 على التوالي ضد الحكومة الإسرائيلية وذلك بعد ساعات قليلة من خروج بنيامين نتنياهو من المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

تظاهرات ضد حكومة نتنياهو بسبب تقليص سلطات القضاء

واندلعت التظاهرات في شوارع إسرائيل ضد مساعي حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء وتقليص سلطات المحكمة العليا في إسرائيل.

وتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب وحيفا والخضيرة وبئر السبع وبات يام ونتانيا ونهاريا وروحوفوت والعفولة وعشرات المواقع الأخرى. واستبقت الشرطة الإسرائيلية التظاهرات، بإغلاق عدة شوارع في تل أبيب وحيفا.

ونتنياهو هو صاحب أطول فترة بمنصب رئيس الوزراء في إسرائيل وصلت إلى 15 عاما، منها 12 عاما تواليا نجح خلالها في تركيز السلطة حول شخصه.

وتولت حكومته اليمينية المتطرفة الحالية، وهي مجموعة من الأحزاب الدينية والقومية المتطرفة، السلطة في ديسمبر الماضي.

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