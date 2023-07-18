محافظ الدقهلية يشهد استلام دفعة جديدة من سيارات النافوري

أجرى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وكان في استقباله المهندس خالد نصر، رئيس مجلس إدارة الشركة، وشهد خلال الزيارة استلام دفعة جديدة من سيارات النافوري سعة 5 أمتار مكعب، وعددهم 5 سيارات والتي تستخدم في حالات الطوارئ، وتسليك خطوط الصرف الصحي بالشوارع الضيقة.

وتفقد محافظ الدقهلية، مقر الخط الساخن بالشركة، والذي يستقبل شكاوي المواطنين على مدار 24 ساعة في حالة وجود أى كوارث أو مشاكل، مشيرًا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي عليها دور كبير بالتعاون مع الوحدات المحلية في حالات الطوارئ وكسح مياه الأمطار وتلبية احتياجات المواطنين.

وأشاد مختار إلى دور شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية على كل ما تبذلوه وتقدمه وتنفذه من مشروعات في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي لخدمة المواطنين، وفي مقدمتها مشروع تطوير محطتي رفع 15 مايو بجمصة، والتي غيرت وجه الحياه في منطقة 15 مايو والشيخ زايد.

وقال محافظ الدقهلية، إننا نعمل جميعًا كل في موقعه من أجل تلبية احتياجات المواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة كافة وحل مشاكلهم.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير قطاعي مياه الشرب والصرف وإنشاء محطات مياه ومحطات معالجة جديدة وتوصيل خطوط المياه والصرف الصحي إلى القرى والمدن كافة لتوفير حياه كريمة للمواطنين، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وبالتنسيق والتعاون مع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

