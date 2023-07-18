مهرجان الأوبرا الصيفي 2023| البرنامج الغنائي لحفل مدحت صالح

يحيي الفنان مدحت صالح حفله الغنائي القادم في الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي الذي انطلق في مختلف فروع الأوبرا.

موعد حفل مدحت صالح في الأوبرا الصيفي

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 21 يوليو الجاري، في الساعة الثامنة والنصف، على مسرح سيد درويش بأوبرا إسكندرية.



البرنامج الغنائي لحفل مدحت صالح في “الأوبرا الصيفي”

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد منها أكيد، حكاية وردية ، ولاتسوى دموع ، بحلم على قدى ، من نظرة ، كوكب تانى ، المليونيرات ، حد يقول لحبيبى ، بحلم على قدى ، ماشى فى ضلها ، يتقال ، وعدى وابن مصر إلى جانب مختارات من أشهر مؤلفات تراث الموسيقى العربية التي اشتهر بادائها.

جدير بالذكر أن برنامج فعاليات مهرجان الاوبرا الصيفى يشهد عروضا متنوعة على مسارحها بالقاهرة والاسكندرية لعدد من الفنانين والفرق المميزة تضم الوانا ابداعية تناسب التوجهات الفنية لمختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.

فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي للموسيقى والغناء 2023

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية تطلق دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بمدينة بالاسكندرية.

والذى ياتى ضمن برنامجها الفنى خلال فترة الصيف ويبدا فى الثامنة والنصف مساء الاربعاء 19 يوليو على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " .

يحيى الليلة الاولى نجوم الاوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر بنخبة من اجمل اعمال عمالقة زمن الفن الجميل منهم عبد الحليم حافظ ، فيروز ، صباح ، محمد رشدي ، وردة ، ام كلثوم وغيرهم .. يؤديها رحاب عمر ، ياسر سليمان ، محمد حسن ، سمية وجدي ، مؤمن خليل ، كنزي .

جدير بالذكر ان فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بالاسكندرية تبدا مساء الاربعاء 19 يوليو وتستمر حتى السبت 22 يوليو على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " وتضم اشكال فنية متنوعة تعمل على جذب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية من ابناء وضيوف مدينة الثغر وتقام على مدار اربعة ليالى يحييها على التوالى كل من نجوم الاوبرا للموسيقي العربية ، فرقة كايرو كافيه بقيادة الموزع الموسيقى وعازف البيانو علي شرف ، النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم ، والمغنية نسمة محجوب وفرقتها.